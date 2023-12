BBP Lideri Destici'den hükümete asgari ücret teklifi!

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulund.

Destici, Gazze hükümetinin terörist İsrail saldırılarında ölen sivillerin sayısının 16 bin 248 olduğunu açıklamasına ilişkin, “İslam dünyasının birlik olması lazım. Bu birliğini bu zulme ve katliamlara karşı bir kalkan, yaptırım aracı olarak caydırıcı bir güç olarak kullanması lazım. 7 Ekim tarihinden bu yana, kurbanlarının çoğunluğunu çocukların ve kadınların oluşturduğu bir katliama, soykırıma ABD tam destek olurken aynı zamanda suç ortağı oldu. Uluslararası kuruluşlar, batılı ülkeler ise ya destek oldu ya da sessiz kaldılar. ABD bir taraftan barıştan ve ikili devletten yana olduğunu söylerken, diğer taraftan İsrail’e her türlü desteği veriyor ve destek noktasında da her türlü kararı alıyor. Bazı dünya devletleri ve özellikle bazı İslam ülkeleri sessiz kalarak, cinayetlere zımnen destek oldular, destek olmaya devam ediyorlar. İlk günden beri aynı görüşleri ifade ettik. Bir an önce ateşkes ilan edilmelidir. Bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Uluslararası barış gücü, bölgede ateşkesin korunması için görev almalıdır.

"Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti kurulmalı"

İki devletli bir çözüm hayata geçirilmelidir ve başkenti Kudüs olan bağımsız ve hür Filistin devleti acilen kurulmalıdır. Türkiye, garantörlük dahil olmak üzere, bölgede barışın sağlanması, en önemlisi sivilleri hedef alan katliamların sona ermesi için sorumluluk almaya hazır olduğunu her fırsatta açıklamıştır. Bu da Büyük Birlik Partisi olarak tarafımızca ilk günden beri desteklenmektedir. Devletimiz, hükümetimiz bu hususta üzerine düşeni hep yapmaya hazır olduğunu söylemiş ama maalesef karşılık bulamamıştır. Bugün karşılık bulunmadı diye Türkiye bundan vazgeçmeyecektir. Sonuna kadar kalıcı barışın sağlanması, oradaki zulümlerin ve katliamların durması için mücadelesini sürdürecektir” diye konuştu.

'Emeklilere hakkaniyetli bir artış yapılsın'

Destici, emeklilerin mağduriyetinin süratle giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Temmuz ayında yapılan haksızlık ‘o zaman düzeltilsin, ocak ayı beklenmesin’ dedik ama maalesef ocak ayı beklendi. En azından ocak ayında hakkaniyetli bir artış yapılsın. Temmuz ayında alamadıkları yüzde 25 mutlaka ocak ayı zammının üzerine eklenmelidir. Bu şekilde en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyelerine getirilmelidir. Asgari ücretlilerimiz ile ilgili yine söyledik. Enflasyon artı bir refah payı verilmelidir. Asgari ücret enflasyonun yüzde 60-70 arası sürdüğü bir dönemde yılda bir kez tespit kararı alınırsa, burada asgari ücretli mağdur edilmiş olur.



'Asgari ücret zammı yılda 2 kez olmalı'

Bundan dolayıdır ki, enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda iki kez yani ocak ve temmuz ayında tespit edilmeye devam edilmelidir. Pandeminin, sonrasında savaşların etkisiyle yükselen enflasyon dünyanın her yerinde ve her döneminde olduğu gibi en çok, ücretlileri ve alt gelir gruplarını etkiliyor. Zamlar ve asgari ücret belirlenirken; enflasyon, hayat pahalılığı, dolayısıyla asgari geçim endeksi belirleyici olmalıdır. Bu konuda bizim daha önce de bir önerimiz olmuştu. Tıpkı asgari ücret gibi bir asgari hane geçim rakamı belirlenmelidir. Kriz dönemlerinde yatırımlarda kısıtlamaya gidilmelidir ve vatandaşlarımız krizin olumsuz etkilerinden korunmalıdır” dedi.

'Yerel seçim hazırlıklarımız sürüyor'

Destici, 31 Mart 2024 yerel seçimleri ile ilgili, “Yerel seçimler ile ilgili hazırlıklarımızı bütün illerimizde, büyükşehirlerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz olmak üzere sürdürüyoruz. Büyük Birlik Partisi 81 ilde, 922 ilçede ve 390 belde de bin 392 belediye ve bunlara bağlı belediye meclis üyelikleri, il genel meclis üyeliklerinin tamamında aday çıkarma gücüne de kudretine de sahiptir. Teşkilat gücüne de üye sayısına da sahiptir. Büyük Birlik Partisi olarak bütün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda partimize belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği noktasında müracaatlarda devam ediyor. Aralık ayının 18’ine kadar da devam edeceğini açıklamıştık. Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğimiz toplantı ile Büyük Birlik Partisi olarak yerel seçimlerle ilgili başlangıcımızı yapmış olacağız” dedi.