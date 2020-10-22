BBP Lideri Destici: Katil Ermenistan’ın gücü sivile yetiyor

Cephede mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Destici, “Katil Ermenistan, cephede Azerbaycan milli ordusunun karşısında her gün yeni mağlubiyetler yaşarken hırsını sivillerden almaya çalışıyor. Füzelerle sivil yerleşim yerlerini vuruyor. Bu saldırıları lanetliyorum, kınıyorum. Buna sessiz kalanları kınıyorum” dedi. Kongreden sonra yapılan eleştirilere de değinen Destici, tüm kararları istişare sonucunda aldıklarını belirterek, “Rahmetli liderimiz ve partimizle ilgili kullanılan miras kelimesi bizleri son derece üzmüştür. Biz hiçbir zaman hareketimizi bir miras olarak algılamadık, bir emanet olarak gördük” diye konuştu.