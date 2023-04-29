BBP Lideri Destici: İktidara gelirlerse Baykar'ı çalıştırmayacaklar

Mustafa Destici'nin açıklamalarından satır başları şöyle; Ben de bugün TEKNOFEST'i ziyaret ettim. İnanılmaz bir ilgi var. Bazı noktalarda adım atacak yer bulamazsınız. Orada tabii önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile görüştük. Baykar'ı ziyaret ettik. İnsanlar gurur duyuyor. Bir annemiz geldi yanıma. Ben bugünü gördüm ya dedi ölsem de gam yemem. KIZIELMA 1 yıl sonra teslimatı yapılıyor. Milli muharip uçağımız F35 üstü bir uçak olacak. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında birkaç tane kabul edilemeyecek nokta var. TEKNOFEST'in başladığı gün böyle bir açıklama yapıyorsunuz. Biz geldiğimizde siz orada TEKNOFEST'i yapamayacaksınız diyorsunuz. Uzun vadeli planları yok. Türk milleti için faydalı şeyler yapacak firma değil. CIA Amerikan menfaatlerini gözetir. Onların stratejilerini yerine getirir.

Yavaş'a HDP tepkisi

Daha somut konuşalım. ABD CENTCOM aracılığıyla Suriye'de devlet kurdurmaya çalışıyor. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatını, Zeytin Dalı Harekatını, Barış Pınarı harekatını yapmasaydı, orada çoktan YPG devleti kurulmuştu. Ne dedi Kılıçdaroğlu, 'Güneyimizde bir başkası olacağına PYD olsun' dedi. Yani ABD projesini destekledi. Bu yüzden tezkerelere harekatlara 'olur' vermediler. 'Özerklik getireceğim, eyaletler kurulmasının yolunu açacağım' diyor. CHP'li vekiller alkışlıyor. Mansur Yavaş, 'HDP'nin Meclis'te olup anlatması meşrudur' diyor. Yasaldır dese bir şey demem ama meşrudur. HDP meşru değildir. 'Demirtaş'ın bir açıklamasını gördüm' diyor. PKK silah bırakmalı diyor. Yavaş, 'Apo'nun heykelini diyeceğiz' dediği açıklamayı duymuyor mu? HDP 2007'den beri Meclis'te. O dönem bağımsız olarak girdiler. CHP yükseltti ve parti olarak girdiler. HDP'nin PKK'ya 'silah bırakın' dediğini duydunuz mu? Tam tersine hep destekledir. Daha geçen hafta Kocaeli'de adayı PKK'lı çıktı ve tutuklandı. Sanırım bu açıklamaları soyismine uygun olarak Yavaş duyuyor. Ama HDP'nin topluma olumlu göstermek için yaptıkları açıklamaları hızlı duyuyor. Milletimizin bunları görmesi lazım.

"Türkiyşe savunma sanayisinde müthiş atak yaptı"

'Uzay üssü kuracağım' demekle kurulmuyor. Nükleer Enerji Santrali açıldı. Orada beni en çok sevindiren şey 500 öğrencimiz eğitim için yurt dışına gitmiş olması. Her alanda Türkiye bilinçli bir şekilde atak yaptı. Bu açıklamalar hem sakıncalı, hem ABD projelerine hizmet ediyor. Özdemir Bayraktar, bankalardan 1 kuruş kullanmadı. Hatta kendisine deniyor ki 'bu senin hakkın'. Yine de kullanmıyor. Türkiye'nin arazi tahsisini bile kabul etmedi. Kendisi satın alıp fabrikayı kuruyorlar. İnanılmaz üretimler var. Türkiye savunma sanayisinde müthiş atak yaptı. Bunu kimse tasavvur etmiyordu.

'İktidara gelirlerse Baykar'ı çalıştırmayacaklar'

Bunlar iktidara gelirse bence Baykar'ı çalıştırmayacaklar.

'Batı kılıçdaroğlu'nu kullanıyor'

Atatürk Havalimanı ile ilgili bu sufle nereden geldi Kılıçdaroğlu'na? Daha önce CHP'den böyle bir şey duyduk mu? Ne dediler bi burayı park yapacağız dediler. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet orayı millet bahçesi yapınca boşa düştüler. Oradan gelen bir sufleyle TEKNOFEST'in olduğu gün böyle bir açıklama yapıyor.

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