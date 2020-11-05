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Siyaset BBP lideri Destici: 30 yıldır aralıksız İzmir’i yöneten hesap vermeli
Siyaset

BBP lideri Destici: 30 yıldır aralıksız İzmir’i yöneten hesap vermeli

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Yaşanan felaketlerde zorlama bir suçlu arama gayretinde değiliz. Bunun için de 30 yıldan fazla süredir İzmir’i aralıksız yönetenlerin, hesap vermekten kaçsalar bile, bir özeleştiri yapmaları gerekmez mi?” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:49:00 -
BBP lideri Destici: 30 yıldır aralıksız İzmir’i yöneten hesap vermeli

İzmir’deki deprem sonrası devletin tüm imkanlarıyla birlikte bölgede yaraları sarmaya başladığını belirten Başkan Destici, hafta sonu bölgeye yaptığı ziyarete değinerek, şunları dile getirdi: “Tüm kayıplar ülkemizin kaybıdır, milletimizin kaybıdır... Başka sorumlu ya da suçlu aramaya gerek yok. Kim yönetiyorsa, kim sorumluluk makamında ise elbetteki hesabını o verecek. Artık bunları bizim daha yüksek sesle konuşmamızın vakti gelmiştir, geçmektedir.”

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