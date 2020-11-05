BBP lideri Destici: 30 yıldır aralıksız İzmir’i yöneten hesap vermeli

İzmir’deki deprem sonrası devletin tüm imkanlarıyla birlikte bölgede yaraları sarmaya başladığını belirten Başkan Destici, hafta sonu bölgeye yaptığı ziyarete değinerek, şunları dile getirdi: “Tüm kayıplar ülkemizin kaybıdır, milletimizin kaybıdır... Başka sorumlu ya da suçlu aramaya gerek yok. Kim yönetiyorsa, kim sorumluluk makamında ise elbetteki hesabını o verecek. Artık bunları bizim daha yüksek sesle konuşmamızın vakti gelmiştir, geçmektedir.”