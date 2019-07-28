BBP kurucusundan çarpıcı iddia! ‘Yazıcıoğlu yaşasaydı 15 Temmuz olmayabilirdi’

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Büyük Birlik Partisi (BBP)’nin kurucularından ve cezaevi arkadaşı Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu’nun 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını yeniakit.com.tr’ye anlattı.

“Yazıcıoğlu, bugün aramızda olsaydı birçok problem yaşanmazdı”

Türk siyasetinin Muhsin Yazıcıoğlu’na ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Remzi Çayır, “Muhsin Yazıcıoğlu siyasetten öte insani değerleri kendin de barındıran çok güzel, idealist, bu memleketin dertlerini dert edinmiş, memleket insanın kendi toprağında, kendi köyünde, kendi şehrinde şerefli yaşaması gerektiğine inanmış bir insan, bir idol, bir idealisttir. Dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu yaşamış, siyasi hayata devam edebilmiş olsaydı ve bugün aramızda olsaydı Türkiye’de yaşanan birçok problemin yaşanmayacağı düşüncesindeyim” şeklinde konuştu.

“Yazıcıoğlu, yaşamış olsaydı 15 Temmuz yaşanmamış olabilirdi”

Muhsin Yazıcıoğlu’nun sürekli yol gösterici, uyarıcı ve çok farklı bir muhalefet etme biçiminin olduğunu söyleyen Remzi Çayır, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Hiçbir zaman gözü kapalı ne toptan reddedici ne de toptan kabul edici bir yaklaşımı vardı. Hiçbir zaman da iktidarla muhalefetin birbirlerine düşman olduklarına da inanmazdı. Muhalefetin yapıcı, yol gösterici ve doğruyu ortaya koyucu tavrına inanırdı. İktidarın da bu tür aynalara ihtiyaç duyduğu gerçeğiyle onlara yardım ederdi. Ben şuan ve geçmişte yaşadıklarımızın birçoğunun Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı yaşanmayacağı görüşündeyim. Mesela 15 Temmuz’u görebilirdi. 15 Temmuz’un bir şekilde izole edilmesine ve toplum açısından bu kadar kanayan bir yara haline dönüşmesine, şahadetlerin bu kadar çoğalmasına - ki bu bir temenni ve yaklaşımdır- set olabileceğini, set teşkil edeceğine inanıyorum. Yaşamış olsaydı 15 Temmuz yaşanmamış olabilirdi. Zira 28 Şubat’ta ortaya koyduğu tavır, 28 Şubat’ın başarılı olmamasını sağlamıştır. Zira yol gösterici, ortaya doğruları koyucu, muhalefetin bir ayna olması gerektiğine inanan, iktidar ve muhalefet diyalogunun da mutlaka ortak zemini olması gerektiğini bu ortak zeminin de milletin, memleketin ve vatanın menfaati olduğuna inanırdı.”

“Sivil giyimli darbeci subaylar Yazıcıoğlu’na geldiler”

Refah-Yol hükümetine 28 Şubat sürecinde Muhsin Yazıcıoğlu’nun tam destek verdiğini belirten Remzi Çayır, “28 Şubat sürecinde sivil giyimli subaylar parlamentoda cirit atıyorlardı. Refah-Yol Hükümeti’nin kurulmaması gerektiğini, Refah-Yol’un içerisinde bulunacağı bir hükümetin Türkiye’yi kaosa sürükleyeceğini, darbeye yol açacağını, darbelere davetiye çıkaracağını iddia ediyorlardı. Bu anlamda birçok milletvekiline gittikleri gibi Muhsin Yazıcıoğlu’na da geliyorlardı” dedi.

“Söze başlarken Muhsin Başkan’ı öve öve bitiremediler”

Kendilerini “milliyetçi, bu ülkenin sahibi subay” olarak tanıtan kişilerin Muhsin Yazıcıoğlu’na geldiklerinde kendisinin de şahit olduğunu söyleyen Remzi Çayır, şöyle konuştu:

“Söze başlarken Muhsin Başkan’ı öve öve bitiremediler. Kendisinin bir Türk milliyetçisi olduğunu dolayısıyla böyle bir hükümete destek vermemesi gerektiği ifadesiyle aba altında sopa göstermeye çalıştılar.”

Muhsin Yazıcıoğlu’ndan darbeci subaylara sert tepki

Darbeci subaylara Muhsin Yazıcıoğlu’nun çık kızdığını dile getiren Remzi Çayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Muhsin Başkan, ‘Refah Partisi gitti, milletten oy istedi. İddialarını ortaya koydu. Milletten inançlarıyla, imanıyla, değerleriyle kavga edilmez. Bu kavgaların artık bitmesi gerekir. Vesayet demokrasi kabul edilemez. Millet ne derse o olur. Dolayısıyla millet Refah-Yol’u denemelidir. Refah Partisi’nin de içinde olduğu hükümet kurulmalıdır’ sözleriyle tepki gösterdi.”