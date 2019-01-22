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BBP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

Büyük Birlik Partisi belediye başkan adayları açıklandı mı? Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı kapsamında İstanbul’da AK Parti’yi mi destekleyecek yoksa BBP kendi adaylarını çıkaracak mı? Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, “İstanbul’un 39 ilçesinde adaylarımız mevcuttur.” açıklamasında bulunması BBP İstanbul’da aday mı çıkaracak? Sorusunu gündeme getirdi. Peki BBP İstanbul'un hangi ilçelerinde aday çıkaracak? BBP İBB adayı son dakika haberleri...

22 Ocak 2019 Salı 09:12
BBP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

Büyük Birlik Partisi (BBP) belediye başkan adayları açıklandı mı? Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı kapsamında İstanbul’da AK Parti’yi mi destekleyecek yoksa BBP kendi adaylarını çıkaracak mı? Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan, “İstanbul’un 39 ilçesinde adaylarımız mevcuttur.” açıklamasında bulunması BBP İstanbul’da aday mı çıkaracak? Sorusunu gündeme getirdi. Peki BBP İstanbul'un hangi ilçelerinde aday çıkaracak? BBP İBB adayı son dakika haberleri...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Genel Merkez Binasında bir basın toplantısı yaptı. Üzeyir Tunç konuşmasının devamında görüşmenin sıcak ve olumlu geçtiğinin altını çizdi. Bir gazetecinin; "Taraflarca, 'Yerel seçimlerde de İttifaka yeşil ışık yakıldı' diyebilirmiyiz?" sorusunu cevaplandıran BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, "Biz, Büyük Birlik Partisi olarak, 'Referandum' ve 'Genel Seçimler'de olduğu gibi, Cumhur İttifakına azami bir şekilde, nasıl bir katkı daha sunarız onu düşünüyor, ona çalışıyoruz" şeklinde cevap verdi. Bir başka soru üzerine de Tunç, "30 Büyükşehir üzerinde görüşmelerimiz devam etmekte..Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Genel Başkanımızın bir araya geleceği görüşme sonunda konu belli olacak, açıklık kazanacak" diye konuştu.

"İBB ve ilçe belediye başkan adaylıkları için teklif götürüyoruz"

Öte yandan İstanbul İl Binasında basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul İl Başkanımız Yaşar Sayan şunları söyledi: Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Teşkilatı olarak, Genel Merkezimiz tarafından belirlenen tarihlere uygun olarak, aday adayı belirleme faaliyetlerinde bulunduk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Aday adaylığı ve İlçe Belediye Başkan Aday adaylığı ile ilgili bizler faydalı olacağına inandığımız kişilere teklif götürdüğümüz gibi, ilçelerimizden veya kendileri tarafından bizzat aday adaylığı talebinde bulunan arkadaşlarımız da oldu. Aday adaylarımızın ön değerlendirmesi İstanbul İl Teşkilatımız tarafından yapılarak evrak eksiklikleri olanların evrakları tamamlattırılarak aday adaylarımızın dosyaları tekamül ettirilmiştir. Bu hafta sonu gerek Büyükşehir Belediye Başkan Aday adaylarının, gerekse İlçe Belediye Başkan Aday adaylarımızın dosyaları Genel Merkezimize arz edilecektir. Genel Merkezimizin de uygun göreceği yakın bir tarihte, İstanbul’un nezih bir yerinde adaylarımızın tanıtımı yapılacaktır. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Teşkilatımıza iddialı adaylar müracat etmişlerdir.

“İBB ve ilçe adaylığı için aday adaylarımız mevcut”

Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için gerek partimizin çeşitli kademelerinde görev yapmış İstanbul sevdalısı, ehliyet ve liyakat sahibi arkadaşlarımız olduğu gibi teşkilat dışından da müracat etmiş aday adaylarımız mevcuttur. İstanbul’un 39 ilçesinde adaylarımız mevcuttur. Özellikle; Ataşehir, Bahçelievler, B.Çekmece, Kartal, Maltepe, Üsküdar’da iddialı adaylarımız bulunmaktadır. Ayrıca; Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüp Sultan, K.Çekmece  Sarıyer, adaylarımız bu ilçelerde seçildiğinde hizmet edebilecek ehliyet ve liyakat sahibi arkadaşlardır. Kadıköy, Sultanbeyli Belediye Başkan Aday adayı arkadaşlarımız uzun bir süredir seçim çalışmalarına devam etmektedirler.”

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 09:12
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