BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den çok sert tepki! Kılıçdaroğlu Müslüman değil

İşte o konuşmadan öne çıkan bazı cümleler:

"Tehlikeli sularda yüzüyor"

"Kılıçdaroğlu Türk Devleti için tehlikeli bir aday" diyen Destici, "Kılıçdaroğlu tehlikeli sularda yüzüyor. Kılıçdaroğlu, emperyalistlerle başta ABD olmak üzere diyaloğa açık; FETÖ ve PKK ile de iş birliğine açık." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu Türk Devleti için tehlikeli bir aday"

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Kılıçdaroğlu tehlikeli sularda yüzüyor. Zor bir rakip değil ama Türk Devleti için tehlikeli bir aday. Kılıçdaroğlu, emperyalistlerle başta ABD olmak üzere diyaloğa açık. FETÖ ve PKK ile de iş birliğine açık. Sadece PKK da değil, DHKP-C ve siyasi uzantılarıyla da anlaştı. Meral Akşener ne dedi? PKK eşittir HDP dedi. Biz de arkasındayız. Kılıçdaroğlu gitti kapalı kapılar ardında pazarlık yaptı. Kılıçdaroğlu kimle görüşmüş oldu, PKK ile görüşmüş oldu. Akşener ya şaka yapıyor ya da milletle kafa buluyor. HDP ile görüşüp desteğini alan Kılıçdaroğlu'na HDP'li Sırrı Sakık ne dedi? Kapalı kapılar ardındaki sırları açıkla dedi.

"Ha Pervin Buldan ha Kemal Kılıçdaroğlu"

Başka tavizler verildi, HDP'nin desteği için. Ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan demiştim. Ha Buldan ha Kılıçdaroğlu oldu şu anda. İkisi de aynısını söylüyor. CHP'nin yönetimini ele geçiren kadro bu görüşe sahip, TİP ile HDP ile ondan kolaylıkla anlaşıyorlar. Sayın Deniz Baykal bunlarla anlaştı mı? Hep mesafeli durdu. Kılıçdaroğlu mezhepçilik yapıyor. Bunları kim kaşıdı, milleti birbirine kırdırmaya çalışanlar. Emperyalistler Alevi Sünni diyerek kaşıdı. Laik, anti laik denilerek kaşındı. Kılıçdaroğlu etnikçilik ve etnik bölücülük yapmıştır. Gürsel Tekin, Alevilik ayrı bir dindir diyor. Bir yaşıma daha girdim derler ya bilmiyorsanız susun bari. Alevilik diye bir din mi var? Türk toplumuna ait bir bektaşi kültürü. Alevilerin en büyük özellikleri ehl-i beyte olan sahiplenmektir. Alisiz Alevilik oluşturmaya çalışanların ağzıyla konuşuyorsun. Soros vakfının ağzıyla konuşuyorsun. Türkiye'de dini çatışma çıkartmak isteyenlere çanak tutuyorsun. Bir de kendi genel başkanının, cumhurbaşkanı adayının da müslüman olmadığını söylüyorsun. Eğer Alevilik ayrı bir dinse Kılıçdaroğlu Müslüman değil.