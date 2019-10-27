BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kararlılığımızı sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bugün bitirmediğimiz işi, yarın çok daha ağır bedeller ödeyerek bitirmek zorunda kalabiliriz. Onun için bizim burada kararlılığımızı sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Hendek ilçesinde partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Destici, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa, kahraman Mehmetçiğe başarı diledi.

Türkiye'nin, ülkeyi ciddi anlamda tehdit eden teröristleri yok etmek, güvenli bir bölge oluşturarak sığınmacıların önemli kısmını tekrar Suriye'de ikame ettirmek ve ülkenin toprak bütünlüğüne katkı sağlamak amacıyla harekat başlattığını belirten Destici, başta ABD olmak üzere bazı AB üyeleri ile çeşitli ülkelerden harekata ilişkin farklı tepkilerin geldiğini söyledi.

Destici, "Türkiye'nin, Suriye topraklarını işgal girişiminde bulunduğu" yönündeki eleştirilerin haksız olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Harekat sanki teröristlere değil de Kürtlere karşı yapılıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Hatta bunu daha ileri noktaya taşıyıp kimyasal silah kullanmamıza kadar ağır iftiralar atıldı. Bunların hiçbirinin doğru olmadığı bugün çok net şekilde görüldü. Amaç; bunları söyleyerek Türkiye'nin başlattığı harekatı durdurmak ve kendi çıkarları doğrultusunda bir şekillenme yapmak. Türkiye'nin bu kararlı tutumu ortaya çıkınca önce ABD, başkanının ağzından birtakım ambargo tehditleri savurdu. Türkiye vazgeçmeyince bu sefer ABD başkan yardımcısının başkanlığında bir heyet ülkeye geldi. Müzakere sürecinde 120 saatlik süre sonunda ABD bütün PKK/YPG/PYD'li unsurların bölgeden çekileceğini taahhüt etti."

"Türkiye harekata ara verdi"

Bu süreçte Rusya'nın da devreye girdiğine işaret eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soçi'de heyetlerarası görüşmeler yapıldı. Onların kontrol ettiği ya da etmek istediği noktalardan 150 saat içerisinde PKK/YPG/PYD'li unsurların çıkarılacağı ve teröristlerden arındırılacağı söylendi. Bu şartlarda Türkiye harekata ara verdi. Şimdi bekliyoruz, 150 saatin sonunda terör unsurları tamamen çekilmiş olurlarsa elbette Türkiye'nin harekata devam etmesinin bir anlamı kalmaz ama çekilmezlerse Türkiye mutlaka harekata kaldığı yerden devam etmeli ve başladığı işi bitirmelidir. Bugün bitirmediğimiz işi, yarın çok daha ağır bedeller ödeyerek bitirmek zorunda kalabiliriz. Onun için bizim burada kararlılığımızı sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor."

Destici, bugüne kadar yapılan hizmetleri değerlendirme ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için bir araya geldiklerini belirterek, özverili çalışmalarından dolayı belediye başkanlarına teşekkür etti.

"Taslak metin üzerinde arkadaşlarımızla çalışıyoruz"

TBMM gündemine gelmesi beklenen "Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı"na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici, şunları kaydetti:

"Taslak metin üzerinde arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bugün burada belediye başkanlarımızla bu taslak metni de değerlendireceğiz. Düşüncelerimizi kendilerine ileteceğiz. TBMM'de, kamuoyunda dile getireceğiz. Türkiye'de yerel yönetimlerin problemlerinin çözülmesi noktasında bundan sonraki süreçte hizmetlerin yerinden, daha hızlı yerine getirilmesi noktasında her türlü görüşümüzü ortaya koyacağız. Bunun gerçekleşmesi adına kamuoyu oluşturma noktasında katkıyı sonuna kadar sunacağız."