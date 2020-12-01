BBP Genel Başkanı Destici'den Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı:

ANKARA (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapmasında alınan tedbirlere uymanın hem insanlık hem de vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.

Destici, yaptığı açıklamada, tedbirlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünkü Kabine Toplantısı sonrasında açıklandığını hatırlattı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Destici, "Bu tedbirlere uymak hepimizin hem insani hem de vatandaşlık görevidir." ifadesini kullandı.

Bu süreçten olumsuz etkilenecek esnaf başta olmak üzere tüm kesimlerin mağduriyetinin giderilip işlerini ya da iş yerlerini kaybetmemelerinin teminat altına alınması gerektiğini vurgulayan Destici, "Hekimlerimizden hemşirelerimize tüm sağlık çalışanlarımıza ve bu sürecin uygulayıcısı İçişleri Bakanlığı personelimiz ile diğer kamu görevlilerimize hepimiz azami derecede yardımcı olmalı ve onların moralini-motivasyonunu yüksek seviyede tutmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.