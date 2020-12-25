BBP Genel Başkanı Destici'den Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında gerçekleşen ziyarette başkan vekili Erol Bilecik, genel sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt ve Selahattin Baki de yer aldı.

Karşılıklı hediyelerin takdim edildiği ziyarette Mustafa Destici, kulüp defterine hatıra yazısı yazdı.

Ziyareti FB TV'de değerlendiren Mustafa Destici, "Fenerbahçe, 1907'den bugüne kadar futbol başta olmak üzere özellikle basketbol, voleybol, amatör sporlarda Türkiye'nin çok gündemine gelmese de büyük başarılara imza attı. Türkiye'yi Avrupa'da, dünyanın pek çok organizasyonunda başarıyla temsil etti ve temsil etmeye de devam ediyor. Bunun için ben Türk sporuna katkılarından dolayı da sporcu kimliği olan bir siyasetçi olarak teşekkür ediyorum ve bu başarıların Ali Koç başkan döneminde de artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sporun Türkiye'deki önemine değinen Destici, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, 10 milyonlarca taraftarı olan bir kulübümüz. Bütün bu kulüplerimiz arasındaki rekabetin de fair play çerçevesi içerisinde ve gerçekten her alanda olduğu gibi adil ve hakça geçmesini arzu ettiğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Tabii Fenerbahçe Kulübümüz, Türkiye'nin en büyük hem futbol kulübü hem spor kulübü. Burada inşallah hedef bu sezon 4. yıldızı takmak, ben bunu başaracağına da yürekten inanıyorum. İnşallah ondan sonra da başarılarının artarak devam edeceğini biliyorum."

Ali Koç ise Mustafa Destici ve heyetini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Zaman zaman Destici ile görüştüklerini vurgulayan Koç, şunları aktardı:

"Çok onur duyduk, yoğun programınızda bize vakit ayırdığınız için, buraya geldiğiniz için. Umarım siz de ziyaretinizden memnun kalmışsınızdır. Burası sizin eviniz, burası sizin kulübünüz, dememe bile gerek yok. Dolayısıyla inşallah bu ilk ziyaretiniz pek çok ziyaretin bir başlangıcı olur. Türk futbolu, Türk sporu için de bulunduğunuz temenniler, fair play için, adil rekabet için sonuna kadar katılıyoruz. Fenerbahçe Kulübü olarak biz elimizden geldiği kadar bu doğrultuda çaba sarf ediyoruz. Bu temenniler, arzular birkaç kulübün veya birkaç siyasi liderin temennisiyle olacak işler değil. Sporun tüm paydaşları, futbol olsun, futbol dışındaki branşlar olsun topyekun el ele verip bu yapısal sorunları gidermemiz gerekiyor. En büyük arzum, en büyük dileğim de Rabbime dualarımız da Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi inşallah bu sene 4. yıldızı takarız, taktığımız zaman da inşallah hep beraber kutlarız. Bu vesileyle hem sizin, hem ailenizin hem de bütün partinizin, camianızın yeni yılını kutluyorum."