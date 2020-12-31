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Aktüel BBP Genel Başkanı Destici'den CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki:
Aktüel

BBP Genel Başkanı Destici'den CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki:

"Gelecekle ilgili gerçek düşünceleriniz ortaya saçıldı. Allah'ın inayetiyle bu aziz millet, vatan, millet, din, devlet, düşmanlarına bir daha fırsat vermeyecek" - "Bizim iktidarımızda ise sen ve senin gibiler de dahil olmak üzere, hiçbir insanımız, inancından, düşüncesinden ya da etnik kökeninden dolayı asla bir yasağa ve ayrımcılığa maruz kalmayacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:08:22 -
BBP Genel Başkanı Destici'den CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki:

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlere ilişkin, "Gelecekle ilgili gerçek düşünceleriniz ortaya saçıldı. Allah'ın inayetiyle bu aziz millet, vatan, millet, din, devlet, düşmanlarına bir daha fırsat vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında, CHP'li Sağlar'ı inanç hürriyetini, İslam'ın hükmünü ve milletin birliğini hedef alan sözlerinden ötürü şiddetle kınadı.

Sağlar'ın dilinden dökülen cümlelerin, şahsı başta olmak üzere, Türkiye'de bazılarının hala başörtüsü başta olmak üzere inanç hürriyetine dair yasakların kaldırılmasını ve zulme varan uygulamaların sona ermesini hazmedemediğini ortaya koyduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"CHP'li Fikri Sağlar zihniyeti sahiplerinin barış, demokrasi, adalet, insan hakları, fikir, düşünce hürriyetine ait söz ve talepleri sadece kendileri, kendileri gibi düşünüp yaşayanlar, aşırı sol örgütler, PKK'lılar, DHKP-C ve TKP/ML-TİKKO militanları ve onların sözcüleri içindir. Fikri Efendi, TV Halk olup, sunucu da Şirin olunca rahatça içini döktün. Lakin, maskeniz düştü. Gelecekle ilgili gerçek düşünceleriniz ortaya saçıldı. Allah'ın inayetiyle bu aziz millet, vatan, millet, din, devlet, düşmanlarına bir daha fırsat vermeyecek. Bizim iktidarımızda ise sen ve senin gibiler de dahil olmak üzere hiçbir insanımız, inancından, düşüncesinden ya da etnik kökeninden dolayı asla bir yasağa ve ayrımcılığa maruz kalmayacak. Başı açığı, kapalısı, Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni, doğulu, batılı bir arada refah içinde kardeşçe ve özgürce yaşayacaktır."

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