BBCS'de sürpriz veda hazırlığı! En kilit isim ayrılıyor mu?

Atv'nin sevilen televizyon dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam” henüz yeni başlamış olmasına rağmen aldığı karar ile şoka uğrattı. Sezona iddialı başlayan diziler arasında yerini bulan reyting sıralamalarında da üst seviyede performans sunan dizinin kilit ismi veda hazırlığında. İşte detaylar…

ATV ekranlarında 7. bölümü ile seyircisiyle buluşacak olan diziden ayrılık iddiaları yükseldi. Dizinin başrol oyunculuğunu Oktay Kaynarca ve Pelin Akil başta olmak üzere Ebru Özkan Saban, Ragıp Savaş, Ali Seçkiner, Gülenay Kalkan ile Eren Vurdem üstleniyor. Popüler, başarılı ve bu alanda yetişmiş olan kişiler bir araya getirilerek güçlü bir kadro tasarımında bulunulmuştu.

Eylül ayı dizisi sezonunun başlaması ile ön plana çıkan kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi Oktay Kaynarca'nın kendisine ait olan yapım şirketi tarafından oluşturuldu. Geçtiğimiz sezon hem televizyonlarda hem de internet ortamında rekor kıran “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisi yerine alternatif olarak oluşturuldu. Kısa sürede ilgi çekebildi. Oyuncu kadrosu ile de her bölümü merak edildi.

DİZİYE SÜRPRİZ İSİM DAHİL OLDU!

Kadroya dizi içerisinde Kocacıklı Koca Ekabir karakterine can verecek olan usta isim Erkan Can dahil edildi. Reytingler gittikçe yükseliyor. Başarılı kadro her bölümüyle ilgi çekmeye devam ediyordu. Özellikle aksiyon sahneleri daha çok ön plana çıkarıyor. Tüm bu başarının kadroda yaşanacak eksiklik sonrası devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

KADROYA KİM VEDA EDECEK?

Son günlerde özellikle başrol oyuncuları arasında yerini alan Pelin Akil Altan'ın diziden ayrılacağı haberleri gittikçe kuvvetlenmeye başladı. ATV ekranlarında Salı akşamı yayınlanan “Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi içerisinde başrol oyuncularından biri olan Pelin Akil'in veda edip etmeyeceği henüz net bir şekilde belirlenmiş değil. Dizi içerisinde Akil, Cihangir Türk isimli karakterin eşini canlandırıyor. Ortaya atılan bir başka iddia ise Cihan Türk'ün ikinci eşi olan Firuze Turan'ın (Pelin Akil) dizide çocuklarını alarak farklı bir ülkede yaşamak için gideceği ve bu şekilde Firuze Turan'ın diziden ayrılacağı söylenmeye başlandı. Konu üzerine yapımcı şirket tarafından henüz net bir bilgi paylaşımı yapılmadı.