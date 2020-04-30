BBC'nin Türk muhabiri Türkiye'yi kötülemek isterken rezil oldu
Türkiye'ye genellikle iftira atan İngiliz televizyonu BBC'nin Türk muhabiri Zeynep Erdim, resmi Twitter hesabından Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritası erişime açıldı haberine, "Ancak TC kimlik numarası, baba adı gibi bilgileri devlete vermeden haritaya ulaşılamıyor." şeklinde yorum yapınca rezil oldu.
Daha önce defalarca Türkiye aleyhine algı operasyonu yapan dünyaca ünlü İngiliz televizyonu BBC ve muhabirleri yine saçmaladı. BBC'nin Türk muhabiri Zeynep Erdim, resmi hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki görenler hem güldü hem tepki gösterdi.
Kendini rezil etti
Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritası erişime açıldı haberine, ''Ancak TC kimlik numarası, baba adı gibi bilgileri devlete vermeden haritaya ulaşılamıyor.'' şeklinde yorum yapan Erdim, sosyal medyada alay konusu oldu.
Vatandaşlar dalga geçti
Yüzlerce vatandaş bu yorum sonrasında BBC muhabiri Zeynep Erdim ile dalga geçerek paylaşımın altını yorumlarla oldurdu. İşte o yorumlar: