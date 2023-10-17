  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin: Bank of China'nın eski yöneticisi yolsuzluk suçlaması ile tutuklandı! Gündeme oturan olay

Birbirlerine sallayıp duruyorlar! 'Bizi denemeyin, büyük zarar görürsünüz'

Sisi'den dikkat çeken Gazze açıklaması: Reddediyoruz

Sen de Gazze'ye desteğini göster: Bu akşam saat 21.00'de

Çin devlet televizyonu muhabiri gözyaşlarına boğuldu: 5 yaş altı kafası olmayan çocuklara şahit oldum!

Yobaz cahil Celal Şengör'e sosyal medyada Arapça dersi!

İşgalci İsrail'e savaş açan Hamas ne istediğini dünyaya duyurdu!

Pakistan, Türkiye'yi seçti: polikarbon levha satın almak istiyor! Türkiye'nin kapısını çaldılar

Asgari ücret için yeni komisyon kuruluyor!

BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu
Dünya BBC'den Filistin açıklaması! Skandalı kabul ettiler
Dünya

BBC'den Filistin açıklaması! Skandalı kabul ettiler

Yeniakit Publisher
2023-10-17 00:37:00 -
BBC'den Filistin açıklaması! Skandalı kabul ettiler

İngiltere'deki Filistin yanlısı gösterileri, 'Hamas'a destek' olarak tanımlayan İngiliz yayın kuruluşu BBC, skandalı kabul etti.

BBC'nin gün içerisindeki haber bültenlerinde, İngiltere'deki Filistin'e destek yürüyüşlerini "Hamas'a destek" olarak nitelemesi, ülkede tepkilere neden oldu.

Gelen eleştirilerin ardından BBC'den bir spiker, yerel saatle 18.00 civarında yapılan bir yayında, "Hamas'a destek" tanımlamasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İngiltere genelinde düzenlenen ve insanların Hamas'ı desteklediklerini dile getirdikleri gösterilerden bahsetmiştik. Bunun olumsuz bir ifade olduğunu ve Filistin yanlısı gösterilere ilişkin yanıltıcı bir tanımlama olduğunu kabul ediyoruz."

İngiltere genelinde geçen hafta sonu birçok kentte on binlerce kişi, Filistin'le dayanışma göstermek amacıyla çok sayıda gösteri düzenlemişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas’ın en büyük kozu! 'Yeraltı tünel ağı'
Hamas’ın en büyük kozu! 'Yeraltı tünel ağı'

Gündem

Hamas’ın en büyük kozu! 'Yeraltı tünel ağı'

İlk kez açıklandı! Hamas detayı olay oldu! Tüm dünya şaşkın
İlk kez açıklandı! Hamas detayı olay oldu! Tüm dünya şaşkın

Dünya

İlk kez açıklandı! Hamas detayı olay oldu! Tüm dünya şaşkın

İsrail Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye hadsiz Hamas suçlaması!
İsrail Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye hadsiz Hamas suçlaması!

Gündem

İsrail Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye hadsiz Hamas suçlaması!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Daily İslamist'e 'Hamas' tepkisi!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Daily İslamist'e 'Hamas' tepkisi!

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Daily İslamist'e 'Hamas' tepkisi!

BM'den İsrail'e Hamas ve İsrail çağrısı
BM'den İsrail'e Hamas ve İsrail çağrısı

Dünya

BM'den İsrail'e Hamas ve İsrail çağrısı

İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi
İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi

Dünya

İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi

‘Buna şaşırıp kalıyoruz’ Hamas yöneticisinden bomba mesajlar!
‘Buna şaşırıp kalıyoruz’ Hamas yöneticisinden bomba mesajlar!

Dünya

‘Buna şaşırıp kalıyoruz’ Hamas yöneticisinden bomba mesajlar!

Hamas'ın esir aldığı kadından şok itiraflar: 'İsrail kendi sivillerini vurdu!'
Hamas'ın esir aldığı kadından şok itiraflar: 'İsrail kendi sivillerini vurdu!'

Dünya

Hamas'ın esir aldığı kadından şok itiraflar: 'İsrail kendi sivillerini vurdu!'

İşgalci İsrail'e savaş açan Hamas ne istediğini dünyaya duyurdu!
İşgalci İsrail'e savaş açan Hamas ne istediğini dünyaya duyurdu!

Dünya

İşgalci İsrail'e savaş açan Hamas ne istediğini dünyaya duyurdu!

Son dakika... Hamas'tan İsrail'e 'kara harekatı' uyarısı
Son dakika... Hamas'tan İsrail'e 'kara harekatı' uyarısı

Gündem

Son dakika... Hamas'tan İsrail'e 'kara harekatı' uyarısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23