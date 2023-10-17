BBC'den Filistin açıklaması! Skandalı kabul ettiler

BBC'nin gün içerisindeki haber bültenlerinde, İngiltere'deki Filistin'e destek yürüyüşlerini "Hamas'a destek" olarak nitelemesi, ülkede tepkilere neden oldu.

Gelen eleştirilerin ardından BBC'den bir spiker, yerel saatle 18.00 civarında yapılan bir yayında, "Hamas'a destek" tanımlamasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İngiltere genelinde düzenlenen ve insanların Hamas'ı desteklediklerini dile getirdikleri gösterilerden bahsetmiştik. Bunun olumsuz bir ifade olduğunu ve Filistin yanlısı gösterilere ilişkin yanıltıcı bir tanımlama olduğunu kabul ediyoruz."

İngiltere genelinde geçen hafta sonu birçok kentte on binlerce kişi, Filistin'le dayanışma göstermek amacıyla çok sayıda gösteri düzenlemişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO