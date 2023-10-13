  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BAE'liler Türkiye'den o kritik silahı aldı! Dev satış

Uzak durun! Erdoğan, Macron'a açık açık söyledi

Yeni çeyrekte yeni rekor mu? e-ticaret ne ticaret ama!

Mehmet Şimşek’le ilgili o iddia herkesi şok etti! İnşallah böyle bir şey yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu! Türkiye'den Filistin hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş “Gazze” hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyuruldu

Hamas sözleri olay olmuştu! Bülent Arınç, hayatının şokunu yaşadı! Bakalım şimdi ne halt edecek

İşgalci Siyonistler yine yaptı yapacağını! Bu kadının tek suçu Mescid-i Aksa'ya girmek

CHP ile ilgili o iddia Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü! Şok gelişmeyi duyurdu! Pazartesi günü bu olacak

Gazetecilik ve Müslümanlık açısından rezillik! Karar’ın haber spotuna dikkat
Dünya BBC muhabiri Gazze'deki hastaneyi görünce gözyaşlarına boğuldu
Dünya

BBC muhabiri Gazze'deki hastaneyi görünce gözyaşlarına boğuldu

Yeniakit Publisher
2023-10-13 20:43:00 -
BBC muhabiri Gazze'deki hastaneyi görünce gözyaşlarına boğuldu

Gazze'deki El-Şifa Hastanesi’nde yayın yapan BBC Arapça muhabiri Adnan El-Bursh, dizlerinin üstüne çökerek gözyaşı döktü.

Hamas'ın başlattığı saldırı sonrası 'savaş' ilan eden ve Gazze'yi tam abluka altına alan İsrail su, gıda, yakıt ve insani malzemelerin bölgeye girmesini yasaklamakla kalmadı dün gece Gazze için acil bir tahliye emri yayınladı.

'Çağrı dehşet verici'

İsrail 1.1. milyon Filistinlinin 24 saat içerisinde bölgenin güneyine taşınmasını emrederken, BM İsrail'in verdiği emri iptal etmesini istedi ancak Tel Aviv yönetimi geri adım atmadı. BM'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde" ifadelerine yer verildi.

BBC gözyaşlarına boğuldu

Gazze'deki El-Şifa Hastanesi’nde yayın yapan BBC Arapça muhabiri gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Dizlerinin üstüne çökerek gözyaşlarına boğulan BBC Arapça muhabiri Adnan El-Bursh, "Bugün kariyerimin en zor günlerinden biri oldu. Hayatımda görmediğim bir manzara ile karşı karşıya kaldım " dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

"İçeride arkadaşlarım var"

Yayın yaptığı hastanede her yerin cansız bedenlerle dolu olduğunu vurgulayan muhabir, "Burası bizim yerel hastanemiz. İçeride arkadaşlarım, komşularım var." derken gözyaşlarına hakim olamadı.

El-Bursh'ın gözyaşları izleyenlerin yüreklerini dağlarken Batı medyasında da kendisine geniş yer buldu.

Filistinli hackerlar, esir alınların görüntülerini panoları yansıttılar
Filistinli hackerlar, esir alınların görüntülerini panoları yansıttılar

Dünya

Filistinli hackerlar, esir alınların görüntülerini panoları yansıttılar

İstanbul, Filistin’e destek için ayağa kalktı
İstanbul, Filistin’e destek için ayağa kalktı

Aktüel

İstanbul, Filistin’e destek için ayağa kalktı

İsrail-Filistin savaşında son dakika! İsrail, BM'ye 24 saat süre verdi
İsrail-Filistin savaşında son dakika! İsrail, BM'ye 24 saat süre verdi

Gündem

İsrail-Filistin savaşında son dakika! İsrail, BM'ye 24 saat süre verdi

Filistinliler kıyamda! Kudüs'te herkes sokağa indi
Filistinliler kıyamda! Kudüs'te herkes sokağa indi

Dünya

Filistinliler kıyamda! Kudüs'te herkes sokağa indi

Filistin için tek yürek oldular!
Filistin için tek yürek oldular!

Gündem

Filistin için tek yürek oldular!

İsrail terörünün korkunç yüzü! Saniye saniye kaydetti
İsrail terörünün korkunç yüzü! Saniye saniye kaydetti

Dünya

İsrail terörünün korkunç yüzü! Saniye saniye kaydetti

Siirt’te Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Siirt’te Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yerel

Siirt’te Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Filistin’den flaş açıklama az önce geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular
Filistin’den flaş açıklama az önce geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Dünya

Filistin’den flaş açıklama az önce geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular

İsrail’in Filistin işgali Iğdır’da protesto edildi
İsrail’in Filistin işgali Iğdır’da protesto edildi

Yerel

İsrail’in Filistin işgali Iğdır’da protesto edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu! Türkiye'den Filistin hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu! Türkiye'den Filistin hamlesi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu! Türkiye'den Filistin hamlesi

Samsun'da Filistin buluşması! Müslümanlar cuma namazından sonra meydanlara akın etti
Samsun'da Filistin buluşması! Müslümanlar cuma namazından sonra meydanlara akın etti

Gündem

Samsun'da Filistin buluşması! Müslümanlar cuma namazından sonra meydanlara akın etti

Kim İsrail’den yana kim Filistin’den? İşte işgalcileri ve masumları destekleyenler
Kim İsrail’den yana kim Filistin’den? İşte işgalcileri ve masumları destekleyenler

Dünya

Kim İsrail’den yana kim Filistin’den? İşte işgalcileri ve masumları destekleyenler

Filistinliler toprak sattı mı? Ahmet Şimşirgil şok detayı açıkladı
Filistinliler toprak sattı mı? Ahmet Şimşirgil şok detayı açıkladı

Dünya

Filistinliler toprak sattı mı? Ahmet Şimşirgil şok detayı açıkladı

Avrupa'da Filistin yasağı! Almanya kararını dünyaya ilan etti! Filistin'i temsil eden semboller yasaklandı
Avrupa'da Filistin yasağı! Almanya kararını dünyaya ilan etti! Filistin'i temsil eden semboller yasaklandı

Dünya

Avrupa'da Filistin yasağı! Almanya kararını dünyaya ilan etti! Filistin'i temsil eden semboller yasaklandı

Tarihi belge arşivi ortaya çıktı! Filistinli Araplar, Türk devleti için neler yaptı: İşte cevabı...
Tarihi belge arşivi ortaya çıktı! Filistinli Araplar, Türk devleti için neler yaptı: İşte cevabı...

Aktüel

Tarihi belge arşivi ortaya çıktı! Filistinli Araplar, Türk devleti için neler yaptı: İşte cevabı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23