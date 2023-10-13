BBC muhabiri Gazze'deki hastaneyi görünce gözyaşlarına boğuldu

Hamas'ın başlattığı saldırı sonrası 'savaş' ilan eden ve Gazze'yi tam abluka altına alan İsrail su, gıda, yakıt ve insani malzemelerin bölgeye girmesini yasaklamakla kalmadı dün gece Gazze için acil bir tahliye emri yayınladı.

'Çağrı dehşet verici'

İsrail 1.1. milyon Filistinlinin 24 saat içerisinde bölgenin güneyine taşınmasını emrederken, BM İsrail'in verdiği emri iptal etmesini istedi ancak Tel Aviv yönetimi geri adım atmadı. BM'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde" ifadelerine yer verildi.

BBC gözyaşlarına boğuldu

Gazze'deki El-Şifa Hastanesi’nde yayın yapan BBC Arapça muhabiri gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Dizlerinin üstüne çökerek gözyaşlarına boğulan BBC Arapça muhabiri Adnan El-Bursh, "Bugün kariyerimin en zor günlerinden biri oldu. Hayatımda görmediğim bir manzara ile karşı karşıya kaldım " dedi.

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"İçeride arkadaşlarım var"

Yayın yaptığı hastanede her yerin cansız bedenlerle dolu olduğunu vurgulayan muhabir, "Burası bizim yerel hastanemiz. İçeride arkadaşlarım, komşularım var." derken gözyaşlarına hakim olamadı.

El-Bursh'ın gözyaşları izleyenlerin yüreklerini dağlarken Batı medyasında da kendisine geniş yer buldu.