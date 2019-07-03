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BB Erzurumspor’da Eduok ile yollar ayrıldı

Süper Toto 1.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:39
BB Erzurumspor’da Eduok ile yollar ayrıldı

Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da Samuel Emem Eduok ile yollar ayrıldı.


Süper Lig’den Süper Toto 1. Lig’e düşen BB Erzurumspor’da ayrılıklar devam ediyor. Mavi- beyazlı takımın Nijeryalı golcüsü Samuel Eduok, takımın küme düşmesiyle birlikte Erzurum ekibinden ayrılma kararı aldı. BB Erzurumspor yönetimiyle masaya oturan Eduok, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.


BB Erzurumspor’a geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan golcü oyuncu Erzurum ekibiyle 15 maçta sahaya çıktı. Bu maçlarda 4 kez fileleri havalandıran Eduok 1’de gol pası verdi. Tecrübeli oyuncuyla süper ligin yeni takımı Denizlispor’un ilgilendiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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