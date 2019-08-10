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Bazlama nasıl yapılır?

Çukurova'dan çıkıp tüm ülkeye mal olan bu yöresel ekmek gönüllerimizde çoktan taht kurdu bile.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:37
Bazlama nasıl yapılır?

Sıcak ve evde yapılmış bir bazlamadan daha güzel bir kahvaltı çok azdır. Üstelik dostlarınızda o masadaysa değmeyin keyfinize...

MALZEMELER

Yarım paket yaş maya (ya da 1.5 tatlı kaşığı instant maya)
1 çay kaşığı toz şeker
2 su bardağı ılık su
Bir tutam tuz
3.5 - 4 su bardağı un

HAZIRLANIŞI

Maya ve toz şekeri geniş bir karıştırma kasesini alın. Ilık suyu katıp maya eriyinceye dek dinlendirin. Tuzu ve unu hafifçe katıp pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edinceye dek yoğurun. Hamurun üstünü nemli bir bezle kapatıp yaklaşık 40-45 dakika bekletin.

Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler bölün. Hafif unlanmış tezgah üstünde parmak uçlarınızı kullanarak yarım santimden azıcık daha kalın olacak biçimde açın. Bütün bezeleri aynı biçimde açmanın ardından üstlerini yeniden kapatıp mayalanması için bekletin.

Yapışmaz yüzeyli bir tavayı yavaşça ısıtın. Açtığınız bazlamaları teker teker tavaya koyun ve 1-2 dakikanın ardından tam kızarmadan anında çevirin. Aynı biçimde hamur güzelce kabarıp pişene dek 1-2 dakika aralıklarla ters yüz ederek pişirip ocaktan kaldırın. Bütün hamurları da aynı biçimde pişirin.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:37
  1. Bazlama
  2. Ekmek
  3. Tarif

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