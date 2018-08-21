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Bazıları rahatsız olmaya devam edecek

Açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Bazıları rahatsız olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

21 Ağustos 2018 Salı 10:25
Bazıları rahatsız olmaya devam edecek

Türkiye’nin küresel alanda başarılı olan şirketleri yerli ürünleri ile dünyayı kıskandırmaya devam ediyor.

Bu şirketlerden birisi olan Turkcell’in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, son zamanlarda Türk mühendisler tarafından geliştirilen dijital servisler ile ilgili yanlış ve art niyetli paylaşımların arttığına dikkat çekti.

Terzioğlu, “Ne yazık ki, ‘Türkler yapamaz’ algısını kafalarımıza yerleştirmeye çalışan zihniyet tarafından yürütülen karalama kampanyaları ile ülkemizin dijital emperyalizme koşulsuz teslim olması amaçlanıyor. Biz ise bunu yapmıyoruz. Turkcell’in dünyaya açılma çalışmalarından rahatsız oluyorlar. Biz hizmet verdikçe bazılarının rahatsız olmaya devam edeceğini bilerek yeni servisler geliştirmeye ve var olan servislerimize yeni özellikler eklemeye devam edeceğiz” mesajını verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 10:25
  1. Kaan Terzioğlu
  2. Turkcell

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