Bazı tarım ürünlerinin ithalatına ilişkin tarife kontenjanı tahsisinde değişiklik yapıldı

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği menşeli tarım ürünleri ithalatına tarife kontenjanı uygulanması kapsamında, "kavun, karpuz tohumu" ile "ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar" gibi ürünlerin tarife kontenjanı miktarının eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, tebliğin ekinde yer alan Avrupa Birliği menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan tarife kontenjanları listesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, listede yer alan "kavun, karpuz tohumu" ile "ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar" olarak tanımlanan ürünler için "Tarife kontenjanı miktarı eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis edilir." hükmü getirildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.



