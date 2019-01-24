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"Bazı şeylere razı gelmiyor!"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ABD destekli darbeyle indirilmeye çalışılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında, "Venezuella halkı varlık içinde yokluk yaşıyor ya da yaşatılıyor. Neden, çünkü oradaki yönetim bazı şeylere razı gelmiyor. Adeta bir darbe ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yerine başka birisi getirilmeye çalışılıyor." dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 15:47
"Bazı şeylere razı gelmiyor!"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kars Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisinin belediyecilik anlamında önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını ve önemli hizmetler yaptığını anlatan Muş, AK Parti'nin belediyeciliğinin Erdoğan belediyeciliği olduğunu ifade etti.

Muş, parti olarak daima millete hizmet ettiklerini ve gönül belediyeciliği anlayışı ile yeniden milletin huzuruna çıktıklarını vurgulayarak, yerel seçimlerde AK Parti'ye destek olunmasını istedi.

"Bazı şeylere razı gelmiyor"

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun kendisini Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı "geçici devlet başkanı" ilan etmesine de değinen Muş, şunları kaydetti:

"Dün Venezuela'da bir hadise yaşandı, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var, başka birisi kendini Cumhurbaşkanı ilan ediyor, bir bakıyorsunuz bazı ülkeler bunları desteklemeye başlıyor. Seçilmiş var, adam sandıktan çıkmış yemin etmiş ama birilerinin işine gelmiyor, uzunca bir zamandır işine gelmiyor. Venezuella doğal kaynakları çok zengin ülkedir. Venezuella halkı varlık içinde yokluk yaşıyor ya da yaşatılıyor. Neden, çünkü oradaki yönetim bazı şeylere razı gelmiyor. Adeta bir darbe ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yerine başka birisi getirilmeye çalışılıyor. Bakıyorsunuz kendisini demokrat olarak tanıtan ülkeler bunu hemen tanımaya başlıyor. Zaten Guaido'nun onlardan habersiz böyle yola girmesi de düşünülemez."

"Atlattığımız badireleri daha iyi kavrayabiliyoruz"

Mehmet Muş, Türkiye'de de farklı oyunların oynanmaya çalışıldığını anımsatarak, "Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, biz, bazı hadiseleri anlattığımız zaman o dönem belki çok kolay anlaşılmıyordu ama şimdi üzerinden zaman geçtiğinde geriye dönüp baktığımızda atlattığımız badirelerin ne demek olduğunu, neler olduğunu çok daha iyi kavrayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da partisinin Kars belediye başkan adaylarının hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, "Karslı kendi geleceğine sahip çıkmak belediye başkan adaylarının yanında." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu, Akyaka Belediye Başkan adayı Ergüder Toptaş, Arpaçay Belediye Başkan adayı Erçetin Altay, Digor Belediye Başkan adayı Nebi Kerenciler, Sarıkamış Belediye Başkan adayı Göksal Toksoy, Selim Belediye Başkan adayı Coşkun Altun, Susuz Belediye Başkan adayı Ali Yeğin, Kağızman Belediye Başkan adayı Nuri Turan ve Dağpınar Belde Belediye Başkan adayı Ömer Vargün, katılımcılara tanıtıldı.

Toplantıya, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:47
  1. Kars
  2. İstanbul
  3. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
  4. Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Kültür Merkezi
  5. AK Parti
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Maduro

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