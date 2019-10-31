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Bazı kanallar için 'yandaş' ifadesini kullanmıştı! Faruk Bildirici'nin RTÜK üst kurul üyeliği düşürüldü

RTÜK Üst Kurulu Ebubekir Şahin başkanlığında toplanarak, Faruk Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesine karar verdi.

2019-10-31 22:51:00 -
Bazı kanallar için 'yandaş' ifadesini kullanmıştı! Faruk Bildirici'nin RTÜK üst kurul üyeliği düşürüldü

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr  

CHP'li Faruk Bildirici'nin RTÜK Üst Kurulu üyeliği, 'TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile yaptığı basın açıklaması ve bazı kanallar hakkında 'yandaş' tabirini kullanması gerekçeleri ile düşürüldü. Kural gereği Bildirici'nin katılmadığı toplantıya Ebubekir Şahin başkanlık etti.

Bildirici'yi, CHP'li Taşçı savundu

Toplantıda Bildirici adına savunmayı CHP kontenjanından seçilen diğer Üst Kurul üyesi İlhan Taşçı yaptı. Taşçı, Bildirici'yi; "TBMM Genel Kurulu'nda tüm üyelerin oylarıyla seçilen bir üye, Üst Kurul'da 6 üyenin el kaldırmasıyla düşürülüyorsa RTÜK kendisini TBMM’nin ve milli iradenin üzerinde görüyor demektir. Bu durum, oy veren milletvekillerinin iradesini, meclisin tercihini hiçe saymaktır." ifadelerini kullanarak savundu.

2 ret, 6 kabul oyu kullanıldı

Taşçı’nın savunmasının ardından yapılan oylamada 6 üye 'üyelik düşürülsün.' yönünde oy kullanırken, HDP kontenjanından RTÜK Üst Kurulu üyeliğine seçilen Ali Ürküt ile CHP'li Taşçı ise ret oyu verdi.

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