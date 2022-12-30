Bazı iş makinesi aksamlarının ithalatındaki gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bazı iş makinesi aksamlarının ithalatında yürütülen gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğle, gözetim uygulamasına tabi olan eşyaların kapsamı yeniden düzenlendi.

Buna göre, "Kovalar, kepçeler, kürekler, kıskaçlar ve kancalar", "Buldozer ve angledozer bıçakları" ve "Diğerleri" başlığındaki ürünlerin ithalatında ton başına uygulanan 6 bin 500 dolarlık birim gümrük kıymeti devam edecek. Buna karşın "Diğerleri" başlığı altında yer alan eşya grubunun kapsamında "metal/kauçuk ekskavatör paletleri ve bunlara ait zincir ve/veya pabuçlar" olmayacak.