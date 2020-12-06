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Aktüel Bazı iller için don uyarısı
Aktüel

Bazı iller için don uyarısı

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğü, doğu illerinde buzlanma don beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 11:00:00 -
Bazı iller için don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi beklenen bölgede, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve doğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Havanın parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu olacağı Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 kilometre kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklıkların Van, Hakkari'de 6, Bitlis ve Muş'ta 2 derece olması bekleniyor.

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