Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) ve BUDO'nun (Bursa Deniz Otobüsleri) bazı seferleri iptal edildi.27 Kasım 2018 Salı 06:46
İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
07:45 - 10:45: Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - 09:45: Kadıköy-Yenikapı-Bursa
BUDO
07:00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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