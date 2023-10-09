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Dünya Bazı hava yolu şirketleri, İsrail uçuşlarını iptal etti
Dünya

Bazı hava yolu şirketleri, İsrail uçuşlarını iptal etti

Yeniakit Publisher
2023-10-09 16:39:00 -
Bazı hava yolu şirketleri, İsrail uçuşlarını iptal etti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e 7 Ekim'de başlattığı saldırının ardından Air France'ın de aralarında bulunduğu bazı hava yolu şirketleri İsrail'e uçuşlarını iptal etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e 7 Ekim'de başlattığı saldırının ardından Air France'ın de aralarında bulunduğu bazı hava yolu şirketleri İsrail'e uçuşlarını iptal etti.

Fransız hava yolu şirketi Air France'ın, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e uçuşlarını yeni bir emre kadar durdurduğu belirtildi.

Fas Kraliyet Hava Yolları, İsrail'e uçuşların 13 Ekim'e kadar iptal edildiği kaydetti.

Kanada'nın Air Canada hava yolu şirketi, Tel Aviv'e uçuşları askıya aldığını duyurdu. Bölgedeki durumun takip edildiğini bildiren hava yolu şirketi, durum düzelir düzelmez uçuşlara devam edileceğini açıkladı.

American Airlines, 7-21 Ekim arasında Tel Aviv'e uçacak yolcularına değişiklik hakkı tanıdı.
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ABD hava yolu şirketlerinden United Airlines da yolcularına 7-14 Ekim arasında Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na yapılacak uçuşlarda aynı hakkı tanıdı.

Amerikan hava yolu şirketi Delta Airlines ise bu haftaki Tel Aviv uçuşlarının iptal edildiğini ve yolcular için gerekli düzenlemelerin yapılacağını duyurdu.

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT da 8 Ekim Tel Aviv uçuşlarını iptal etmişti.

American Airlines Pilotları Sendikası, pilotlarını İsrail'e uçmamaya çağırdı

American Airlines hava yolu şirketi pilotlarını temsil eden sendika, "bölgede yaşanan kargaşa" nedeniyle üyelerinden İsrail'e uçmayı kabul etmemelerini istedi.

Sendika Başkanı Ed Sicher, sendika üyelerine gönderdiği e-postada, bölgenin güvenliği sağlanana kadar şirket pilotlarının İsrail'e uçmamaları gerektiğini vurguladı.

ABD, İsrail'deki vatandaşlarını uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki uçuş iptallerini hatırlatarak ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlarının uçuşları gözden geçirmelerini önerdi.

Bakanlık, Gazze'den güvenli bir şekilde ayrılmak isteyen vatandaşlarına, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın durumunu kontrol etmelerini tavsiye etti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: A.A

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