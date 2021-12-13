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Aktüel Bazı feribot seferleri iptal edildi
Aktüel

Bazı feribot seferleri iptal edildi

Kabatepe ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 20:21:00 -
Bazı feribot seferleri iptal edildi

Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada’dan Kabatepe’ye de saat 07.00 seferi yapılacak.

Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 ile Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00'daki feribot ise seferleri iptal edildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

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