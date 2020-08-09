Bazı balık türleri tescil edildi

ANKARA (AA) - Antalya siraz, çipura, beni, çaça, kefal, kırlangıç, levrek, lüfer, siraz, sudak ve yağ balığı tescil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün başvurusu üzerine tanımları, morfolojik, biyolojik özellikleri, genetik ve diğer özellikleri belirlenen Antalya siraz, çipura, beni, çaça, kefal, kırlangıç, levrek, lüfer, siraz, sudak ve yağ balığı türlerinin tesciline karar verildi.

Bu türlerin kullanım amacı, gıda, rekreasyon, balık unu, balık yemi ve tedavi olarak belirlendi.