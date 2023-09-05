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Gündem Bazı avlaklarda kara avcılığı durduruldu
Gündem

Bazı avlaklarda kara avcılığı durduruldu

Yeniakit Publisher
2023-09-05 14:59:00 -
Bazı avlaklarda kara avcılığı durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde orman yangınlarının meydana geldiği bazı bölgelerde ve avlaklarda kara avcılığını durdurdu.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca geçtiğimiz günlerde orman yangınlarının meydana geldiği Çanakkale ve Bilecik illerinde orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığı durduruldu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, Çanakkale ve Bilecik’te meydana gelen orman yangınlarından etkilenen yaban hayvanlarının yaşam alanlarına ilişkin tedbir alma ihtiyacının ortaya çıktığını kaydederek, "2023-2024 Av Dönemi’nde bu illerimizdeki orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığı bugün itibarıyla durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Kara Avcılığı Kanunu gereği Çanakkale Merkez ve Lapseki genel avlağı, Üçpınar, Kirazlı ve Elmacık devlet avlakları ile Bilecik Lefke devlet avlağında kara avcılığına yasaklama getirildiği aktarıldı.
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