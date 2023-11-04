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Siyaset ‘Bazı akıllılar çıkmış…’Fatih Erbakan’dan Akşener’e tokat gibi cevap
Siyaset

‘Bazı akıllılar çıkmış…’Fatih Erbakan’dan Akşener’e tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
2023-11-04 13:51:00 - 2023-11-04 13:57:30
‘Bazı akıllılar çıkmış…’Fatih Erbakan’dan Akşener’e tokat gibi cevap

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener’in Grup Toplantısı’nda “Hamas ile İsrail terörü aynı şeydir” sözlerine ilişkin, “Ümmetin onurunu kurtarmaya çalışan Hamas ile katil Siyonist rejimi bir tutmak nasıl bir nasıl bir akıl tutulmasıdır” dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde İl Başkanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Ekim ayında 23 bin yeni üye kaydı gerçekleştirerek 305 bin üyeye ulaştıklarını bildiren Erbakan, hedeflerinin 500 bin üyeye ulaşmak olduğunu söyledi.

Gazze'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erbakan, Avrupa'nın, İsrail'in Gazze saldırılarına sınırsız destek verdiğini söyledi.

Erbakan, "Merhum Erbakan Hocamız 'AB yoktur, siyonizm vardır' sözünü boşuna söylemedi. Erbakan Hoca, 'ABD kurulduğu günden beri siyonizmin emrindedir. Amerikan yönetiminden dost olmaz, İslam alemine bir hayır gelmez.' dedi" ifadelerini kullandı.

Erbakan, "Gazze'ye yapılan saldırılarda gördük ki uluslararası örgütlerin hiçbiri bir işe yaradı mı? Konuşmaktan başka bir işe yaramadılar. Hepsi uluslararası toplumu göreve çağırıyor. Kim toplansa uluslararası topluma çağrıda bulunuyor. Ortada uluslararası toplum yok. İnsanlığın yüz karası bu katliam karşısında şu anlı, şanlı kuruluşlar İslam İşbirliği Teşkilatı da dahil olmak üzere maalesef hiçbir işe yaramadı." değerlendirmesinde bulundu.
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Konuşmasında, Filistin'deki olaylar karşısında babası Necmettin Erbakan'ın "Siyonizm bir timsaha benzer, üst çenesi ABD, alt çenesi AB, kuyruğu İsrail, gövdesi de Müslüman ülkelerdeki işbirlikçilerdir." sözünü anımsatan Erbakan, 7 Ekim'den bu yana başta iktidara, Müslüman ülkelerin yöneticilerine, Gazze'deki zulmün durdurulması için somut adımlar atılması, yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunduklarını anımsattı.

Erbakan, partisinin milletvekillerinin TBMM Başkanlığı'na bir dilekçeyle başvurduğunu belirterek, "Dilekçedeki taleplerimizin bir an evvel Meclis'te oylanmasını ve Meclis’te temsil edilen tüm partilerin desteğiyle Meclisimizin bu yönde bir karar almasını istiyoruz." dedi.

Fatih Erbakan, "Hükümete çağrımızı yineliyoruz. Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kapatın. İsrail'i korumak için Malatya'da kurulan Kürecik Radar Üssü'nü bir an evvel kapatın. Çocuk katili siyonistleri korumak bize mi kaldı?" ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

 

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