Bayrampaşa’da 3X3 Basketbol Turnuvası’nda final heyecanı yaşandı

Bayrampaşa Belediyesi ve Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik kolu işbirliğiyle ‘Uyuşturucuya değil, spora bağlan’ sloganıyla düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvasının elemelerinde final heyecanı yaşandı.

Gençlik kolu 3x3 Basketbol final eleme turnuvası Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda gerçekleştirildi. Farklı yaş guruplarından oluşan 43 ayrı takımın toplam 172 sporcusu turnuva boyunca kıyasıya mücadele verdi. Turnuvada iddialı olduklarını belirten Esma Öztürk, “Bugün 2 tane maçımız var, Yarı final ve final olacak şekilde. Rakiplerimizi 4-0 olarak yendik. Bugün onlarla maçımız var birazcık heyecanlıyım. Yeneceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Çok memnun kaldık”

Kızının basketbola ilgisinin olduğunu söyleyen anne Dilek Güler, “Çocuğum zaten sporla uğraşıyor, lisanslı tekvandocu. Basketbola da çok merak ediyordu. Çok ısrar etti gelmek istedi. Bizde bu sene ilk defa katıldık. Çok memnun kaldık. Sancak Derneği’ne ve Bayrampaşa Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Biz anneler de bu durumdan çok memnunuz. Diğer annelerle kaynaştık. Onlarla arkadaş olduk. Kızım sınıf arkadaşlarıyla rakip takımda. Çok heyecanlılar. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik” ifadelerinde bulundu.

Ödül verilecek

‘Uyuşturucuya değil, spora bağlan’ sloganıyla Bayrampaşa Belediyesi ve Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenen ‘Gençlik kolu’ 3x3 Basketbol Turnuvası’nın bugün gerçekleşecek olan ödül töreninde birinci olan takıma Bluetooth’lu hoparlör, ikinci olan takıma sağlık saatleri üçüncü olan takıma basketbol çantası, dördüncü olan takıma madalya verilecek. En iyi kadın ve erkek oyuncuya ise ayakkabı verilecek.