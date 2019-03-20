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Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi hizmete açıldı

Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi'nin yeni binası hizmete alındı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:01
Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi hizmete açıldı

Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi'nin yeni binası hizmete alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bayrampaşa Kaymakamlığı iş birliğiyle yeni binasına taşınarak yenileme çalışmaları tamamlanan kütüphanenin yeni hizmet binasının açılış töreni düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, törende, Bayrampaşa'ya daha çok kütüphane ve kıraathane açılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Kütüphanenin her gün 19.30'da kadar açık kalacağını aktaran Yılmaz, gençlere, "Siz gelirseniz kütüphaneyi 24 saat açacağız. Siz bu kütüphaneyi doldurun, buralarda başka kütüphaneler de hizmete girecek." diye seslendi.

Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da kütüphanenin verimli kullanılması ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ise kütüphanenin çok uzun yıllardır ilçe halkına hizmet ettiğini belirterek, her mahalleye kütüphane açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak 1970'de açılan kütüphane, 1995'ten bu yana halk kütüphanesi olarak 14 bin 790 kitap ve 891 kayıtlı üyesiyle vatandaşlara hizmet veriyor.

 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:01
  1. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner
  2. Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba
  3. Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi
  4. İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz
  5. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü

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