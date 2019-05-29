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Bayramlarda çalışan ne kadar maaş alır? Bayram tatili mesai ücreti hesaplama

Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala milyonlarca kişi bayramı fırsat bilip kimisi sılayı rahip yapmanın kimileri de deniz ve yeşil alanlara gitmenin planlarını yapıyor. Ancak bayramda tatil yapmak yerine her bayramda olduğu gibi bu bayramda da çalışacak binlerce de kişi de mevcut. Peki bayramda çalışanlar ne kadar maaş alır? Bayramda çalışanın ücreti ne kadar? Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti hesaplama nasıl yapılır? Bayramda kaç gün mesai ücreti alınabilir? Resmi tatillerde mesai ücreti ne kadar? Bayramda çalışan işçinin ücret hesabı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:27
Bayramlarda çalışan ne kadar maaş alır? Bayram tatili mesai ücreti hesaplama

Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kala milyonlarca kişi bayramı fırsat bilip kimisi sılayı rahip yapmanın kimileri de deniz ve yeşil alanlara gitmenin planlarını yapıyor. Ancak bayramda tatil yapmak yerine her bayramda olduğu gibi bu bayramda da çalışacak binlerce de kişi de mevcut. Peki bayramda çalışanlar ne kadar maaş alır? Bayramda çalışanın ücreti ne kadar? Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti hesaplama nasıl yapılır? Bayramda kaç gün mesai ücreti alınabilir? Resmi tatillerde mesai ücreti ne kadar? Bayramda çalışan işçinin ücret hesabı.

İş kanununa göre; ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayana o günün ücreti ödeniyor. Tatil yapmayarak çalışanlara ise çalışılan her gün için bir günlük ek ücret (yevmiye) ödenmek zorunda. Zamlı ücret ödemesi, 3 günlük bayram süresi ile Arife günü öğleden sonra yapılacak çalışmaları da kapsayacak şekilde ayarlanıyor. Yani Ramazan Bayramı için 3.5 günlük süreyi içeriyor.

Resmi tatil mesai ücreti hesaplama 2019

Alınacak ücreti bir örnekle açıklayalım. Aylık net maaşı 3000 lira olan bir işçi bayramın ikinci ve üçüncü gününde çalışacak olsun. Tatil yapmayarak çalışan bu işçinin günlük ücreti (3000/30) 100 lira olacak. Böylece iki gün çalışan işçiye ek 200 lira daha ödenecek. İşçi 3000 lira yerine 3200 lira maaş alacak. Ücreti saatlik ödenenler de aynı şekilde 2 kat ücret alacak.

Özel sektörde bayramlarda çalışan ne kadar ücret alır?

 Bayram mesaisi ücretinin ödenmemesi işçiye haklı fesih ile tazminat hakkı doğuruyor. Bu durumda ödenmeyen mesai tutarları faiziyle alınabiliyor. 9 günlük idari izin kararı özel sektör çalışanlarını bağlamıyor. Özel sektör çalışanları için mesai sadece üç günlük Bayram ve Arife gününü kapsayacak. Buna dikkat edilmeli.

Bayramda çalışıp ücret yerine izin verilebilir mi? 

Yargıtay’ın bayramda çalışıp daha sonra izin yaptırılan işçilerle ilgili emsal bir kararı var. Kararda, “İşçi tatil günleri çalışmışsa bunun karşılığında ek ücret ödenmeli. Bu çalışma karşılığında izin kullandırılması, tatil ücretine hak kazanamayacağını göstermez. Zira tatil çalışmaları karşılığı serbest zaman veya izin kullandırılması yasaya uygun değil” denildi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:27
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