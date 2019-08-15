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Bayramın son gününde 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın son gününde evlerine geri dönüş yapan tatilciler, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 00:33
Bayramın son gününde 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın son gününde evlerine geri dönüş yapan tatilciler, 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise Kırıkkale’de trafik denetimlerine katıldı.



43 ilin geçiş noktasındaki ’kilit kavşak’ diye adlandırılan Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelen tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatilinden dönenler için kontrol noktalarında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, Kırıkkale, Ankara-Samsun ve Kayseri güzergahlarında trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ek önlemler aldı. Havadan ve karadan denetimler gece-gündüz devam ediyor.



Kırıkkale’de, Trafik Eğitim Parkurunu ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, parkur ile ilgili İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu’dan bilgiler aldı. Daha sonra üniversite kavşağında denetimlere katıldı. Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet edip bayramlaşan Aktaş, çocuklara da tişört, kırmızı düdük, şapka gibi çeşitli hediyeler verdi. Emniyet kemeri takmayan bazı sürücülere de trafik kurallarına uyması hususunda uyarılarda bulundu.



"Yüzde 40 oranında trafik kazalarında azalma sağlandı"


Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Aldığımız tedbirler neticesinde geçmiş yıllara göre, bayramlarla ve son 10 yıl içerisindeki 4-5 günlük bayram tatilleriyle kıyaslandığında yaklaşık yüzde 40 oranında ölümlü trafik kazalarında ve ölü sayısında azalma sağlandı" dedi.



"Trafik parkurları diğer illerde yaygınlaşacak"


Trafik Eğitim Parkur projesinin diğer illerde de hayata geçeceğini belirten Aktaş, "Burada çocuklarımız hem temel trafik eğitim hem de ilk yardım eğitimi alıyorlar. Yine AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bilgilendiriliyorlar. Aynı zamanda çocuklar için günlük eğlence alanı olarak da kullanılıyor. Gerçekten çok iyi düşünülmüş, iyi proje edilmiş çok güzel bir çalışma. İnşallah bu ve benzeri projelerimizi diğer illerimizde de yaygınlaştıracağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 00:33
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