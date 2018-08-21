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Bayramın ilk gününde ibretlik manzara!

Samsun’da bir genç bayram ilk günü güpe gündüz uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bayıldı.

21 Ağustos 2018 Salı 17:24
Bayramın ilk gününde ibretlik manzara!

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Anıt Park’ta meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Y.B. isimli bir vatandaş, parkta dolaştığı sırada bir anda yığılıp kaldı. Parkta oturan diğer vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.Vatandaşa olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri, şahsın yüksek miktarda uyuşturucu madde kullandığını tespit etti. Daha sonra kendine gelen Y.B.’ye olay yerine gelen polisler kimlik sorgusu yaptı. Şahıs daha sonra tedaviyi kabul etmeyerek olay yerinden uzaklaştı. 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 17:24
  1. uyuşturucu
  2. bayılma

YORUM YAZ

  • babababa1 sa önce
    böylece uyuşturucunun yasal olduğu sabitlenmiş oldu...
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