Bayramın ilk gününde dolu sürprizi!
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kütahya'da akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar doluya hazırlıksız yakalandı.21 Ağustos 2018 Salı 17:48
Kütahya’da akşam saatlerine doğru etkili olan fındık büyüklüğündeki kuvvetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası bazı bölgeler beyaza büründü. 10 dakika kadar etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı ve bir çok noktada su birikintileri meydana geldi.
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