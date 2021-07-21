Bayramın ikinci günü kurban fiyatları ne kadar? Son kurban fiyatları

Kurbanlık fiyatları düştü mü? İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde satışların azalması nedeniyle kurban fiyatları düştü. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlarını Kurban Bayramı’nın birinici günü bayram namazından sonra kesmeye başladı. Kurban kesme vecibesini yerine getirenler kurban ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken, kurban kesecekler ise bayramın 2. gününde de kurban satış yerlerine akın etti. Peki kurban fiyatları düştü mü? Kurban fiyatları bayramın ikinci gününde ne kadar?

Ümraniye Hekimbaşı kurban pazarının giriş kısmında yer alan çadırlardaki kurbanlıkların tamamı satılırken, satıcıların çadırları toplamaya başladığı görüldü. Pazarın alt kısmında yer alan çadırlardaki kurbanlıkların büyük bir kısmı ise satılmadı. Bazı satıcılar memlekete geri götürmek için kurbanlıklarını kamyonlara yüklerken, bazıları ise satabilmek için kurbanlıkların fiyatını düşürdü.

Kurban fiyatları düştü mü?

Kimi satıcılar ise ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Balık Kurumu'nun satın alması talebinde bulundu. Ağrı'dan kurbanlık büyükbaş hayvan getiren Abdullah Elvi, "Satışlar iyi değildi. Elimde 4 kurbanlık büyükbaş kaldı. Onu da buradan Ağrı'ya geri mi götüreceğim? Kamyon parası bizi kurtarmıyor. Satış olması için indirime gitmek zorunda kaldık. 600 kilogramlık tosunu 19-18 bin liradan 13 bine düşürdüm. Ama kimse yüzüne bakmıyor. 12 bin lira da diyorum, artık ne olursa vereceğim. Buradan bunları götürmek de ayrıca bir eziyet." dedi. Bahçelievler Çobançeşme'deki kurban satış yerinde de bayramın birinci gününe göre sakinlik yaşanıyor. Satıcıların fiyatları düşürmesi nedeniyle kurbanlıkların büyük bir bölümünün satıldığı, kesimhanelerde ise yoğunluk olmadığı gözlendi.