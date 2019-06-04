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Bayramımız bayram olsun

1.5 milyarlık İslam alemi bayramı karşılarken, ümmet coğrafyasında yaşanan acılar sevincimizi gölgeliyor. İlahiyatçılar, ümmetin vahdet bilinciyle hareket ettiği gün, bayramların hakiki manasıyla eda edileceğini kaydetti.

04 Haziran 2019 Salı 09:42

Müslümanların büyük bir vecd ile eda ettiği Ramazan-ı Şerif sonrası gelen bayram rahmeti, İslam aleminde yaşanan derin acılar nedeniyle yine buruk karşılandı. Ümmet coğrafyasında emperyalistlerin estirdiği zulüm fırtınası, Müslüman kardeşlerimizin bayram sevincini gölgeledi. Gönül coğrafyamızın başkenti niteliğindeki birçok İslam beldesinde yaşayan Müslümanlar, bir damla petrol uğruna oluk oluk kan akıtan kolonyalist devletlerin caniliği nedeniyle bayram sofralarına gözü yaşlı oturdu. Ramazan-ı Şerif ayı boyunca ebedi kurtuluşun icazetini arayan müminler, bayramın gelmesiyle sevinçleri katlanırken; emperyalistlerin zulmü altında inleyen din kardeşlerimizin yaşadığı mağduriyet karşısında ise derin bir hicran duyuyor. Doğu Türkistan’dan Gazze’ye, Arakan’dan, Libya’ya, Irak’tan, Suriye’ye kadar geniş bir coğrafyada yaşanan dram bayram sevincimizi perdeliyor. Akit’e konuşan ilahiyatçılar, ümmetin vahdet bilinciyle hareket ettiği gün bayramların hakiki manasıyla eda edileceğini kaydettiler.

Bayram bütün gönül coğrafyamıza esenlik getirsin

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Fehmi Soğukoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Bayramlar İslam aleminin içinde bulunduğu zor şartlar için bir umuttur. Dini açıdan mutlu olunmasına hükmedilmesi hakikatte de huzura erişileceğinin işaretidir. Unutulmamalıdır ki bayramların şiarı ‘Allahu ekber’ sözü kudret ve yüceliğin Allah’a ait olduğunu, zalimlerin zail olacağını ifade etmektedir. Bu Ramazan Bayramı, Suriye’ye, Doğu Türkistan’a, Filistin’e ve tüm gönül coğrafyamıza esenlikler getirsin.

Ümmet birliği şart

Mustafa Kul Hoca vahdet şuuruyla hareket ettiğimizde bütün ümmetin hakiki manasıyla bayram yapacağını belirterek, “Ümmetin hakiki manada bir birliği tesis etmesi lazım. İşte o zaman bayramlarımız bayram olur” şeklinde konuştu. Kardeşlerimizin derdiyle dertlenmenin Müslümanlığın şiarından olduğunu kaydeden Kul, “Elbette kardeşlerimizin derdiyle dertleneceğiz. Elimizden geldiğince yardım edeceğiz. Zekatımızı, fitrelerimizi göndereceğiz. Paylaşacağız. Lakin bunlar yeterli olmuyor. Biz yapıyoruz, zalimler geliyor yıkıyor. Kardeşlerimize yaşam hakkı bile tanımıyorlar. Buna müsaade etmeyecek bir birlik tesis etmeliyiz. Bir olursak bayramlarımız çok daha güzel olur” ifadelerini kullandı.

"Umut olmaya devam ediyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, “Türkiye, maruz kaldığı terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve insanlığın umudu olmayı sürdürüyor” dedi.

Gerçek bayram

Ramazan Bayramı mesajında safların sıklaştığını belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “Bununla birlikte dünyanın dört bir yanında, şu mübarek bayram günlerinde dahi zulüm altında inleyen, yokluk ve yoksulluk içinde çırpınan kardeşlerimizin olduğunu bilmek, kalplerimizi hüzünlendiriyor. Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasında geçmesini arzu ediyoruz.” Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ”Dünya, önümüzdeki bir asrını şekillendirecek büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir. 17 yılda, ülkemize kazandırdığımız yatırımlar, projeler, hizmetler sayesinde bu süreci fırsata çevireceğiz” dedi.


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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:42
  1. Gaziantep Üniversitesi
  2. Fehmi Soğukoğlu
  3. Ramazan-ı Şerif
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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