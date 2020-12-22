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Aktüel Bayramiçli üreticinin koyunu tek batında altı kuzu doğurdu
Aktüel

Bayramiçli üreticinin koyunu tek batında altı kuzu doğurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:24:35 -
Bayramiçli üreticinin koyunu tek batında altı kuzu doğurdu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çiftçilik yapan Bayram Ali Bozan'a ait koyun, tek batında altı kuzu doğurdu.

Bayramiç'e bağlı Yiğitler Köyü'nde ikamet eden ve köyde iki yıldır keçi ve koyun yetiştiriciliği yapan Bayram Ali Bozan'a (32) ait koyun, sabaha karşı doğuma başladı.

Doğumun tamamlanmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşayan Bozan, altı yavru kuzu sahibi oldu.

Tek batında ilk kez altı yavruyla karşılaştığını anlatan Bozan, "Doğum sabaha karşı başladı. Ailemle birlikte ağıla gittik. Bir, iki, üç derken altı yavru kuzumuz oldu. Çok şaşkınım. Kızlarım Azra ve Sevil duruma çok sevindi. Şu an yavrularla ilgileniyorlar." dedi.

Yıllardır Yenice'de hayvancılık yapıtlıklarını ifade eden Bayram Ali Bozan şöyle dedi:

"Bu bizim için sabah bereketi oldu. İlk başta üç kuzu doğdu, baktım ki devamı geliyor. Toplam altı kuzunun doğması bizi çok sevindirdi. Bunun yanında çok da şaşırdık çünkü ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Daha önce başka hiçbir yerde de duymadım. Çocukluğumdan beri hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. Tek batında dört kuzuya kadar görmüştüm ama altı kuzu bir ilk oldu. Koyun değil de fabrika almışız. Mübarek hayvan altız doğurdu. Allah bütün yetiştiricilere nasip etsin."

Bayram Ali Bozan'ın küçük kızı Azra ise, "Küçük kuzulara ben bakacağım. Onlarla çok güzel ilgileneceğim. Ablamla beraber kuzuları büyüteceğiz." diye konuştu.

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