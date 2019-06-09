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Bayramı tatilinin korkunç bilançosu açıklandı! 101 ölü, 731 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin başladığı arife günü olan 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 17.00'ye kadar toplam 221 kaza oldu. Kazalarda, 101 kişi öldü, 731 kişi de yaralandı.

09 Haziran 2019 Pazar 18:14
Bayramı tatilinin korkunç bilançosu açıklandı! 101 ölü, 731 yaralı

Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, yurdun dört bir yanından memleketlerine ya da sahil kesimlerine gitmek için yollara çıktı. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden oldu. Jandarma ve polis trafik ekipleri, yollarda yoğunluk oluşmaması ve üzücü kazalar yaşanmaması için çeşitli önlemler aldı, uyarılar yapıldı. Ancak buna rağmen, çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Kazaların büyük bir bölümü ise sürücü hatalarından kaynaklandı. 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 17.00'yea kadar 221 kaza oldu. Bu kazalarda toplam 101 kişi öldü, 731 kişi de yaralandı.

6 saatte 10 ölü

- Cuma günü saat 18.00'den gece yarısına kadar ki 6 saatlik zaman diliminde, 7 kaza meydana geldi. Van, Balıkesir, İzmir, Kayseri, Konya, Kırıkkale ve Elazığ'da meydana gelen 7 ayrı kazada, 10 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

En az ölümlü kaza tatilin ilk günü

- Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin'de meydana gelen 25 kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı.

- Bayram tatilinin 2'nci günü olan Pazar; Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin'de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.

- Tatilin 3'üncü günü ve Arife günü olan Pazartesi günü ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla'da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

3 günlük bayramda 28 ölü, 242 yaralı

Şehirlerarası yollar boş kalsa da Ramazan Bayramının ilk iki gününde düşüş yaşanmadı. Bayramın son günü ise hem kaza sayısında hem de ölümlerde düşüş olduğu görüldü. Bayram boyunca toplam 60 kaza meydana geldi. Bu kazalarda ise 28 kişi öldü, 242 kişi yaralandı.

- Bayram tatilinin 4'üncü günü ve Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan Salı günü, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Antalya, Kayseri, Bingöl, Gaziantep, Sinop, Çanakkale, İstanbul, Düzce, Balıkesir, Denizli, Aksaray, Sivas, Niğde'de meydana gelen 22 kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı.

- Bayram tatilinin 5'inci günü ve Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan Çarşamba günü ise 23 kaza oldu. Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak, Adana, Kocaeli, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazalarda, 13 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.

- Bayram tatilinin 6'ncı günü ve Ramazan Bayramı'nın3'üncü günü olan Perşembe günü Antalya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Aksaray, Hatay, Adana, Düzce, Çorum, Aydın ve Kırıkkale'de 15 kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 4 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

Dönüş 3 güne yayıldı, aşırı yoğunluk yaşanmadı

Tatilini memlekette veya tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar, yaşadıkları kentlere Cuma gününden itibaren dönüşe geçti. Dönüş 3 güne yayılına görece yollarda aşırı yoğunluk da yaşanmadı. Ancak buna karşın en fazla kaza da dönüş yolunda oldu. 8 Haziran Cumartesi günü, 22 kişi öldü, 119 kişi yaralandı.

- Tatilin 7'nci günü olan 7 Haziran Cuma günü 22 kaza meydana geldi. Gaziantep, Adıyaman, İstanbul, Adana, Erzincan, Kocaeli, Tekirdağ, Diyarbakır, Antalya, Bolu, Nevşehir, Isparta, Muğla, Konya, Karabük, Düzce, Kütahya, Burdur ve Kırıkkale'de meydana gelen kazalarda, 7 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı.

En fazla can kaybı dönüşte

- Tatilin 8'inci günü olan 8 Haziran Cumartesi günü 36 kaza oldu. Çorum, Sivas, İstanbul, Konya, Mardin, Karaman, Sinop, Elazığ, Adıyaman, Antalya, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Aydın, Kütahya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Diyarbakır, Ankara, Tekirdağ ve Şanlıurfa'daki kazalarda, 22 kişi öldü, 119 kişi de yaralandı.

- Tatilin son günü olan Pazar günü saat 17.00ye kadar ise 20 kaza oldu. Şanlıurfa, Kocaeli, Manisa, Ankara, Bolu, Burdur, Yozgat, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Muğla, Diyarbakır, Konya, Erzurum, Adıyaman, Balıkesir ve Kastamonu'da meydana gelen kazalarda 10 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı.

Gün gün kazalar

31 Mayıs Cuma (saat 18.00'den sonra)...........7 kazada...........10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi...........25 kazada...........3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar...........23 kazada ...........10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife)...........28 kazada...........11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Bayramın 1. günü)...........22 kazada...........11 ölü, 88 yaralı

5 Haziran Çarşamba (Bayramın 2. günü)...........23 kazada,...........13 ölü, 74 yaralı

6 Haziran Perşembe (Bayramın 3. Günü)...........15 kazada...........4 ölü, 80 yaralı

7 Haziran Cuma...........22 kaza...........7 ölü, 58 yaralı

8 Haziran Cumartesi...........36 kaza...........22 ölü, 119 yaralı

9 Haziran Pazar (Saat 17.00'ye kadar)...........20 kaza...........10 ölü, 61 yaralı

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 18:14
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Karabük
  4. Yalova
  5. Bartın
  6. Kırıkkale
  7. Karaman
  8. Aksaray
  9. Zonguldak
  10. Yozgat
  11. Van
  12. Şanlıurfa
  13. Trabzon
  14. Tokat
  15. Tekirdağ
  16. Sivas
  17. Sinop
  18. Sakarya
  19. Niğde
  20. Nevşehir
  21. Muğla
  22. Mardin
  23. Kahramanmaraş
  24. Manisa
  25. Malatya
  26. Kütahya
  27. Konya
  28. Kocaeli
  29. Kayseri
  30. Kastamonu
  31. İzmir
  32. İstanbul
  33. Mersin
  34. Isparta
  35. Hatay
  36. Gaziantep
  37. Eskişehir
  38. Erzurum
  39. Erzincan
  40. Elazığ
  41. Diyarbakır
  42. Denizli
  43. Çorum
  44. Çanakkale
  45. Bursa
  46. Burdur
  47. Bolu
  48. Bingöl
  49. Balıkesir
  50. Aydın
  51. Antalya
  52. Ankara
  53. Afyon
  54. Adıyaman
  55. Adana
  56. Ramazan bayramı
  57. Ramazan Bayramı tatili
  58. Bayram tatili kazaları
  59. trafik kazaları
  60. tatilin acı bilançosu
  61. Ölü ve yaralılar var

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