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Bayramı kana bulayacaklardı! Hain plan

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı sırasında eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DAEŞ'li 9 terörist enselendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 18:43:00 -
Bayramı kana bulayacaklardı! Hain plan

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütü DAEŞ'in eylem ve faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır'da Kurban Bayramı’nda eylem hazırlığında olduğu belirtilen DAEŞ üyelerine yönelik bugün operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ö.A., M.C., R.D., M.C., B.A., Ş.A., M.A., H.G. ve H.H., Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, 47 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 40 av tüfeği fişeği, sallama olarak tabir edilen bıçak, çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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