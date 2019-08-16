Bayramdan sonra temizlik yapma rehberi

Bayram sonrası temizlik daha önemlidir. Tüm hafta yoğun geçtikten sonra yoğun bir temizlik yapılsa da bazı tüyolarla daha rahat temizlik yapabilirsiniz.

BAYRAM SONRASI TEMİZLİK NASIL YAPILIR?

Bayramda hep girilen ve çıkalan banyo ve tuvalet alanlarının hijyenine dikkat etmelidir . Temizliğe ilk olarak banyo ve tuvaletten başlayınız. Banyo ve tuvalette fazlaca Arap sabunu ve çamaşır suyu kullanmalısınız. Özel bir yer olduğu için bu temizlik ürünleri mikrobu kökünden bitirecektir. Kokulu bir temizlik için buraya bu karışımı banyo veya tuvaletin bölgesine döküp ortalama 5 dakika dinlendirin daha sonra derinlemesine temizleyin.

OTURMA ODASINA DİKKAT!

Bayramda salon ve oturma odaları en fazla kullanılan ikinci yerdir. Bu sebeple salon ve oturma odasının halılarını elektrik süpürgesi tutunuz. Tozlarını toz püskül desteği ile temizleyebilirsiniz. Mutfakta bayram süresince yapılan kızartma yağlarının etrafa sıçramış olabilir. Bu sebeple tezgah, duvar ve zemin temizliğine dikkat ediniz. Kavurma gibi et kokuları için türlü kokulu mumları mutfakta yakabilirsiniz. Kokulu mumlar, kötü kokuları önlemektedir.