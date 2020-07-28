Bayramda yola çıkacaklara trafik uyarısı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Kurban Bayramı tatili nedeni ile yola çıkmaya hazırlanan milyonlarca vatandaş hazırlıklarını tamamlarken Emniyet Genel Müdürlüğü de (EGM) yollardaki denetimlerini sıkılaştırmaya başladı.

Her yıl Kurban Bayramı’nda milyonlarca insan yollara düşerken, onlarca kişi uykusuzluk ve yorgunluk dolayısıyla sevdiklerine kavuşamadan kazalarda can veriyor. Sadece geçen yıl Kurban Bayramı tatilinin başlangıcından bitimine kadar trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca yaşanan trafik kazalarında 427 kişi yaralandı. Bu yıl Kurban Bayramı’nda da yola çıkacak milyonlarca vatandaşın sağ salim ailelerine ve sevdiklerine ulaşabilmesi için EGM şimdiden yollardaki denetimleri sıkılaştırmaya başladı.

Her yıl daha iyiye

Yaşanan kazaları en aza indirmeyi hedefleyen EGM, “Trafikte her yıl daha iyiye” sloganı ile vatandaşların cep telefonlarına mesaj göndererek şoförlere yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını istedi. Akit aracılığıyla vatandaşları uyaran ve yola çıkacak vatandaşların iki önemli hususa dikkat etmeleri gerektiğini aktaran TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise şunları söyledi:

Bayram yasa dönüşmesin

“Öncelikle giderken ve dönerken trafiğe çok dikkat edilmeli. Her bayram çok sayıda can kaybı yaşanıyor. Böyle olunca bayram yasa ve acıya dönüşüyor. Telaş etmeden, dinlenerek, hız yapmadan yola devam edilmeli. Mümkünse bayramdan bir veya iki gün önce veya sonra yola çıkılmalı. İkinci olarak bu bayram ne yazık ki pandeminin gölgesinde geçecek. Türkiye olarak aldığımız tedbirler doğrultusunda çok şükür diğer ülkelere nazaran daha başarılıyız. Yolculuk yaparken mola verdiğimiz yerlerde, ziyarete gittiğimiz yerlerde 14 kurala uygun hareket edeceğiz. Hijyen, el temizliği, maske ve sosyal mesafeye kesinlikle dikkat edeceğiz. Bu tedbirleri aldığımız zaman inşallah bayram daha güzel geçecektir.”