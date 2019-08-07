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Bayramda uzun yola çıkacaklara "cep telefonu" uyarısı

AÜ Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim Kurulu: "Cep telefonu kullanımı (bluetooth ile kulaklık ya da ses sistemi aracılığıyla konuşma dahil) özellikle sürüş sırasında dikkat dağınıklığının ve dolayısı ile oluşacak kazaların en önemli nedenlerinden biridir", "Sürüş sırasında telefonu sessizde bırakın, bildirimleri sessize alın veya telefonu ulaşabileceğiniz alanın dışına koyun"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:17
Bayramda uzun yola çıkacaklara "cep telefonu" uyarısı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM)Bilim Kurulundan, Kurban Bayramı tatilinde trafiğe çıkacak sürücülere "cep telefonu ve sosyal medya kullanımı" konusunda uyarı yapıldı.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, geçen sene Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 142 kişinin öldüğü, 859 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Son Ramazan Bayramı'ndaki kazalarda ise 83 kişinin hayatını kaybettiği, 868 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, bu kazaların aşırı hız, yorgun ve uykusuz yola çıkma, seyir halindeyken telefonla ilgilenme gibi trafik kuralı ihlalleri ile emniyet kemeri takılmamasından kaynaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019 verilerine göre ülkemiz nüfusunun yüzde 98'i cep telefonu kullanmakta, bu oranın yüzde 78'i akıllı telefonları tercih etmektedir ancak cep telefonu kullanmak bazı durumlarda büyük riskler taşımaktadır. Cep telefonu kullanımı (bluetooth ile kulaklık ya da ses sistemi aracılığıyla konuşma dahil) özellikle sürüş sırasında dikkat dağınıklığının ve dolayısı ile oluşacak kazaların en önemli nedenlerinden biridir. Araç kullanırken beyin aynı anda birçok işlemi yerine getirmektedir. Bu işlemler dizisine bir de telefonla ilgilenme eklendiğinde beyin belirgin bir yük içine girer ve yavaşlar. Bu yük ve yavaşlama 4 tür dikkat dağınıklığına neden olur. Bunlar, görsel dikkat dağınıklığı, bilişsel dikkat dağınıklığı, işitsel dikkat dağınıklığı ve psikomotor dikkat dağınıklığıdır. Dikkat dağınıklığı, stres, konsantrasyon ve algılama düşüklüğüne neden olur ve olası kazalara davetiye çıkartır."

“Sürücünün dikkati sese yönelir”

Sürüş sırasında telefonla konuşurken aktif dinleme moduna geçen beynin, doğrudan ses uyaranına odaklandığına işaret edilen açıklamada, bundan dolayı sürücünün dikkatinin trafiğe değil, sese yöneldiği aktarıldı.

Bazı bilimsel araştırmalarda, cep telefonu kullanımına bağlı sürüş davranışlarındaki zayıflamanın, alkollü araçkullanımıyla eş değer olduğunun öne sürüldüğü aktarılan açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Ülkemizde sürüş sırasında cep telefonuyla konuşmanın cezası 134 lira ve 10 ceza puanıdır ancak sonuçları daha ağır olabilir. Cep telefonu kullanmanın sürüş işlevine etkileri; doğru şerit içinde kalmakta zorluk çekme, daha sert frenleme ile daha yavaş frenleme reaksiyonları, uygun hızda seyir edememe, trafik işaret ve işaretçilerine daha yavaş reaksiyon gösterme ve gözden kaçırma, uygunsuz takip mesafesi, daha yüksek stres ve gerilme seviyelerine neden olan artan zihinsel çalışma yükü, etrafta neler olduğuna dair azalan sürücü farkındalığı şeklindedir. Sürüş sırasında sosyal medya hesaplarından etkileşime girilmemeli, mesajlaşma programları kullanılmamalıdır.

Sürüş sırasında telefonu sessizde bırakın, bildirimleri sessize alın veya telefonu ulaşabileceğiniz alanın dışına koyun. Sürüş sırasında telefondan gelen acil bildirimleri cevaplamanız gerektiğinde aracınızı güvenli bir yere çekerek duraklama haline geçmelisiniz. Birçok cep telefonunda olan araba kullanırken rahatsız etme özelliğini aktifleştirin. Araçla seyir haline çıkmadan telefon görüşmelerini yapmanız ve yukarıdaki davranışları bir yaşam tarzı haline getirmeniz önem arz etmektedir. Unutmayın sürüş sırasında telefon ile konuşmanın cezası, sizin ve sevdiklerinizin yaşamı olabilir."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:17
  1. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik
  2. Anadolu Üniversitesi (AÜ)
  3. Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM)
  4. Kurban Bayramı tatili
  5. hız
  6. yorgun yola çıkma
  7. uykusuz yola çıkma
  8. trafik kuralı ihlalleri
  9. emniyet kemeri
  10. alkollü araç kullanma
  11. cep telefonu

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