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Bayramda TV+’nın tüm kanalları açık

Turkcell’in yeni nesil TV platformu TV+,Kurban Bayramı tatilinde tüm televizyon kanalları ile bini aşkın film ve dizi içeriklerini kullanıcılarının hizmetine sunuyor.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:40
Bayramda TV+’nın tüm kanalları açık

Geniş kanal seçkisine sahip platform, 160 popüler televizyon kanalının yanı sıra yüksek görüntü kalitesi sunan 80 HD kanalını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Dünyanın en değerli futbol ligi Premier Lig’den NBA’e, Formula 1’den tenis turnuvalarına kadar özgün spor içeriklerine sahip olan TV+ ailesine 6 yeni kanal daha eklendi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:40
  1. Turkcell
  2. tv plus

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