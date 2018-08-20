Bayramda TV+’nın tüm kanalları açık

Geniş kanal seçkisine sahip platform, 160 popüler televizyon kanalının yanı sıra yüksek görüntü kalitesi sunan 80 HD kanalını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Dünyanın en değerli futbol ligi Premier Lig’den NBA’e, Formula 1’den tenis turnuvalarına kadar özgün spor içeriklerine sahip olan TV+ ailesine 6 yeni kanal daha eklendi.