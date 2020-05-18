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Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? | 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramda hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamalarına devam ediliyor. Milyonlarca kişi “Bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu?” , “Türkiye genelinde bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?” , “4 gün sokağa çıkma yasağı olur mu?” , “Sokağa çıkma yasağı hangi illerde?” , “Bayramda hangi şehirlerde sokağa çıkmak yasak?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:59:00 -
Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? | 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle bazı illerde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Sokağa çıkma kısıtlaması şu anda 15 şehir için geçerli. İşte, sokağa çıkma yasağının olduğu iller:

Ankara,

Balıkesir,

Bursa,

Eskişehir,

Gaziantep,

İstanbul,

İzmir,

Kayseri,

Kocaeli,

Konya,

Manisa,

Sakarya,

Samsun,

Van,

Bu illerde şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar devam edecek.

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? | 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramda hangi illerde sokağa çıkma yasağının olacağı konusunda şimdilik bir açıklama yok. 18 Mayıs Pazartesi günü yani bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kabine toplantısı yapılacak. Kabine toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor.

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