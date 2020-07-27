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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:34:00 - 2020-07-27 18:35:25
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları: “Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. Kesilecek küçük ve büyük baş kurbanlıkların hepsi yerli üretimdir. Gereken tedbirler ağırlıklı olarak yerel yönetim vasıtasıyla alınmıştır. Bayram için yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlarımıza dikkatli olmalarını istiyoruz. Virüs salgının devam ettiği şu günlerde gerek bayramlaşırken gerek kurban keserken sosyal mesafe, temizlikten asla taviz vermeyelim. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Milletimizin salgın dönemindeki istihdam kaybını önlemek, ihtiyaçlarını karşılamak için 26,5 milyar liralık nakit ödeme yaptık.”

 

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