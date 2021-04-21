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Yaşam Bayramda seyahat yasağı gelecek mi?
Yaşam

Bayramda seyahat yasağı gelecek mi?

Ramazan’da seyahat etme yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları 55 bini gördü. Vatandaşlar yeni önlemlerin alınıp alınmayacağını merak ederken, gözlerini Kabine toplantısına çevirdi. Ramazan Bayramı'nda olacak yasaklar vatandaşlar tarafından şimdiden sorgulanmaya başlandı. Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılırken, seyahat yasakları da sorgulanan konuların başında geliyor. Peki, Bayramda seyahat yasağı gelecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-21 00:21:00 -
Bayramda seyahat yasağı gelecek mi?

Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda şehirler arası seyahat yasak mı? Ramazan Bayramı'na yönelik alınan önlemler vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu.

Bayramda seyahat yasağı gelecek mi?

Ramazan Bayramı'nda şehirler arası seyahat kısıtlaması vatandaşların odaklandığı konuların başında geliyor. Bayramda özellikle akraba, eş dost ziyareti planlayanlar hükümetin atacağı adımları yakından takip ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tedbirlerin yetersiz kalması durumunda yeni önlemler alınacağını söylemişti. İki haftalık yol haritası belirleyen Cumhurbaşkanlığı Ramazan Bayramı ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. Kabine Toplantısı'da konunun istişare edilmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı’nda seyahat kısıtlaması için bir duyuru ya da resmi bir açıklama gelmedi. Kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi ön görülüyor. Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamalara yön vermesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda ise konunun istişare edilmesi ön görülüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

"Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.

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