Bayramda sevinç ve hüzün bir arada

Müslümanlar yine hüzünlü ve buruk bir bayramın arefesinde. İbrahim-i bir sadakatle kurbanlarını Allah’a adamaya hazırlanan Müslümanların sevincini İslam dünyası üzerinde dönen kara bulutlar gölgeliyor. Doğu Türkistan, Gazze, Suriye, Irak, Yemen, Libya ve daha birçok İslam toprağı kan emici emperyalistlerin zulmü altında inliyor. Bütün baskılara ve zorluklara rağmen zalimlerin zulmüne karşı dik bir duruş sergileyen Türkiye, İslam dünyasının umudu olmaya devam ediyor. Ümmet şuuru içerisinde bayram geçirmenin önemli olduğunu kaydeden STK’lar, ümmet kardeşliğini gözeterek, kurbanlarımızı paylaşalım çağrısında bulundu.

EMPERYALİST ZULMÜ ALTINDALAR

Müslüman dünyası yarın Kurban Bayramını idrak edecek. Allah’a olan kulluk borçlarını ödeyeceğini bilmenin sevinciyle coşan yürekler, emperyalistlerin zulmü altında inleyen Müslümanların gözyaşlarıyla burkuluyor. Yaklaşık 7 yıldır Esed rejminin insanlık dışı muamelesine maruz kalan Suriyeli kardeşlerimiz bu bayramı da buruk karşıladı. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanına dağılan Suriyeli mültecilerin bayram sevinci yine hüzne bulandı. Yıllardan beri Siyonist İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze’de bayramı hüzünlü karşılayacak olan İslam beldelerinden. Kızıl Çin’in asimilasyon politikalarına karşı büyük bir varoluş mücadelesi veren Doğu Türkistan’da daki Müslümanlar da gözü yaşlı bir şekilde bayramı karşılayacak.

GÖZYAŞI VE ACI

Emperyalistlerin kışkırtması sonucu büyük bir iç savaşın eşiğinde kendini bulan Yemen’de de durum pek farklı değil. Kıtlığın ve salgın hastalıkların baş gösterdiği Yemen topraklarındaki Müslümanlar da arefe gününe kederli girdi. Dazlak kafalı Budistlerin sadist saldırılarından kaçarak Bangladeş sınırındaki mülteci kaplarında yaşam savaşı veren Arakanlı Müslümanlar da bayram arefesine hüzünlü bir merhaba dedi. Hindistan’da soykırım tehlikesiyle karşı karşıya kalan Assam’daki Müslümanlar da bu bayram ilk defa yerlerinden yurtlarından ayrı girecek. Kaddafi’den sonra yüz parçaya bölünen Libya’daki Müslüman kardeşlerimiz de gözyaşlarıyla suladıkları kurak topraklarda bayramı karşılayacak.

ÜMMET BİLİNCİYLE BAYRAM

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, bayramın vahdet şuurunda idrak edilmesi gerektiğini belirterek, “İslam dünyasındaki sıkıntılar bayrama hüzünlendiriyor. Kurban da vahdet şuuru önemlidir. Bu bayramı ümmet bilincinin gelişmesi açısından fırsat görmeliyiz. Bütün acılara rağmen kulluk bilinciyle hareket etmeliyiz” dedi. Paylaşmasının da büyük önem taşıdığını kaydeden Kaya, “İslam dünyası büyük acılarla karşı karşıya. Lakin Allah bayram günlerini sevinç zamanları olarak müjdelemiştir. İbadetin ve kulluk şuurunun öne çıktığı günler olması lazımdır. Paylaşmak bilinci önemlidir. Allah, bizlere Müslümanların üzerindeki acıların kalktığı bayramları da nasip etsin. Bunun için mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

ACILAR PAYLAŞTIKÇA AZALIR

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı Ali Akbaş da Müslümanların büyük acılar eşliğinde bayramı karşıladığını belirterek, “Hür dünya Müslümanların yaşadığı insan hakları ihlallerine adeta kör. Böyle bir ortamda bir bayram arefesine girdik. Hüzünlü de olsa bir bayram yaşayacağız. Bu bayram da dünyanın dört bir yanında zulüm altından inleyen kardeşlerimizi unutmayalım” dedi. İslam alemindeki acıların temelinde emperyalistlerin parmağı olduğunu ifade eden Akbaş, “Müslümanlar bugün büyük acılar yaşıyorsa bunun temelinde Batılıların doymak bilmez iştahları vardır. Onların aç gözlülüğü Müslümanları zelil etmektedir. Keseceğimiz kurbanlar da Müslüman kardeşlerimizin de payını unutmayalım. Acıların paylaştıkça azalacağının bilincinde olalım” şeklinde konuştu.