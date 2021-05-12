'Bayramda sadakamız güler yüzümüz olsun'

Hasan Eğrigöz Ankara



Ramazan Bayramının Allah’ın Müslümanlara lütfu olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, “Ramazan Bayramı arefesindeyiz. Zaten bizler oruç tutuyoruz, dolayısıyla Ramazan Bayramı arefesinde ekstra yapacağımız bir ibadet söz konusu değildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Medine’ye teşrif buyurdukları zaman oradakilerin senede iki kere bayram yaptıklarını, eğlendiklerini, sevinç günleri düzenlediklerini gördü. Peygamber Efendimiz ise her zaman olan bir şeyi daha iyiye çevirmek için hareket ederdi ve bu sebeple şöyle buyurdu; ‘Allah-u Teala size yapmış olduğunuz o iki bayramdan daha hayırlı iki bayram günleri ihsan buyurmuştur. Bunlardan birisi borcun sona erdiğini belirten ‘Fıtır’ yani Ramazan Bayramı. Ramazan ayı içerisinde Müslümanlar büyük bir sabırla, metanetle oruçlarını tuttukları için Cenab-ı Hakk onlara bir lütuf olsun, bir ikram olsun diye bir bayram hediye etmiştir. Diğeri ise Kurban Bayramı’nda, kurban kesmek suretiyle yapmış olduğumuz bayramdır” şeklinde konuştu.

“Kendimizi ve çevremizi düşünerek hareket etmeliyiz”

Vatandaşlara koronavirüs hatırlatması yaparak, ziyaretlerden ve musafahadan sakınmaları gerektiğini belirten Kapukaya, “Şu anda olağanüstü bir durum var. Bir salgın hastalık mevcut. Bu pandemi günlerinde musafaha yapmamız kesinlikle doğru değildir. Bayramlaşma yapmak için komşuya gitmek, evimize misafir davet etmek doğru değildir. Pandemi günleri dışında musafaha yapmamız gerekir” dedi.

“Bayramı, ibadetle, güler yüzle, geçirmeliyiz”

Bayram günlerinde yapılması gerekenleri anlatan Kapukaya, “Bayram günlerinde dikkat etmemiz gerekenler şunlardır; Sabah namazını geçirmemek kaydıyla erkenden kalkmak, yıkanmak, misvak kullanmak veya dişlerimizi fırçalamak, güzel kokulu şeyler sürmek, en güzel, en temiz elbiselerimizi giymek, insanlara karşı bayram süresince güleryüzümüzü biraz daha artırmak. Her zaman güler yüzlü olmalıyız ama bayram günlerinde biraz daha artırmak, mümkün mertebe sadaka vermek, bayram gecelerini ibadetle ihya etmek. Kişilerin birbirlerine karşı, ‘Allah-u Teala bizi de sizi de mağfiretine nail buyursun’ gibi dualarda bulunmak kişiye sevap kazandırır. Yetimlerin başını okşamalıyız. Tüm bunlar müstehaptırlar. Ramazan Bayram’ında, bayram namazından önce hurma gibi tatlı bir şeyin yenilmesi müstehaptır. Vücut temizliğine dikkat etmemiz, tırnaklarımızı kesmiş olmamız, vücudumuzda temizlenmesi gereken bölgelerin temizlenmiş olması önemlidir” diye konuştu.