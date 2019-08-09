Kurban bayramı 2019 yaklaşırken vatandaşlar Kurban bayramı ile ilgili yapılması ve yapılmaması gereken durumları öğrenmeye çalışıyor. Bu anlamda kurban bayramında oruç tutulur mu sorusu en çok aratılan sorular arasında. zilhicce orucu tutanlar kurban bayramının birinci günü kurban etiyle orucunu açıp açamayacağını merak ediyor. Peki Bayramda oruç tutulur mu? Zilhicce orucuna bayramda devam edilir mi? İşte ayrıntılar...

Bayramda oruç tutulur mu?

Zilhicce orucu, bayramdan önceki gün olan arafe gününde tutularak bitirilir; bayram günü oruç tutulmaz.

Zilhicce orucuna bayramda devam edilir mi?

Ayrıca bayram günü sabah kurban ciğeri ile oruç açılacağı ve bunun oruç sevabı getireceği düşüncesi de doğru değildir. Zaten o gün oruç tutulması tahrimen mekruhtur. Kişi bayram günü ister kurban eti ile ister başka bir şey ile yeme ve içmeye başlayabilir. Ancak kurban eti ile yemeye başlamak müstehaptır.

Oruç imsak vakti ile başlar ve akşam vaktinin girmesi ile biter. Buna göre öğle vaktine kadar beklemekle oruç tutulmaz. Ayrıca o gün oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Kurban günü kurban eti ile başlamak da şart değildir.

Zilhicce nedir?

Zilhicce, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayı. İslam dininin beş temel gereklerinden olan hac ibadetinin yapıldığı aydır. Mübarek Aylar'ın ikincisidir. Ayrıca haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır. İslam aleminde bu gün Kurban Bayramı olarak kutlanır.

"Allah indinde Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi (Sübhanallah), tahmidi (Elhamdülillah), tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin!" (Abd b. Humeyd, Müsned, I/257)